Indossa anche tu la giacca da aviatore in questo ventoso febbraio e sarai al top

Per alcune è un po’ troppo maschile, per altre non è sufficientemente caldo ma per tutte è garantito si tratti di un capo intramontabile e di gran moda. Si tratta del giubbotto da aviatore ed oggi vediamo i modelli a buon mercato da non lasciarsi sfuggire.

Un po’ come per la giacca in pelle, il giubbotto da aviatore è un’alternativa ai più basici capispalla che funziona sempre e, in caso non se ne abbia nessuna nel guardaroba, è bene correre ai ripari adesso approfittando dei saldi e delle tante possibilità a buon mercato. Vediamo quali giubbotti selezionare per la fine dell’inverno e per la prossima primavera.

Come indossare il giubbotto da aviatore e quale scegliere

Il giubbotto double face nero di Zara ha un collo alto ed avvolgente, tasche anteriori con cerniera argentata come gli altri dettagli e la cerniera metallica. Perfetto praticamente su tutto, sembra molto più costoso di quanto sia in realtà ed il prezzo è di 89,95 euro.

Scontata del 30% su Zalando c’è la proposta di Fashion Union, Vivienne, adatta anche per il mese di marzo. In un elegante e delicato color panna, ha dettagli cromati argento e parti laterali in similpelle beige. Da portare con jeans skinny e stivaletti. Costa 66,49 euro.

Ricorda i modelli degli anni Settanta ed è più probabile vederlo indossato al nostro lui che su di una ragazza ma anche nel marrone (colore originale di questo capo) sono bellissimi. Il giubbotto di Stradivarius (65,99 euro) è in similpelle con imbottitura chiara a contrasto; da portare con un abito in maglia ed un paio di stivali alti.

Altra idea, molto più soft, è quella di Na-kd (69,99 euro). In un blu notte intenso fuori ed in bianco caldo dentro, a 121,95 euro sul sito ufficiale del brand c’è il giubbotto corto in pelle riciclata che vorremmo già mettere con una gonna corta ed i nostri anfibi preferiti. Diverso dal solito, è molto femminile e chic.

Non esistono scelte giuste o sbagliate perché bisogna solo seguire il proprio gusto e provare. Fare un mix di abiti vecchi e nuovi è l’ideale per un look unico, tutto da imitare.

Silvia Zanchi