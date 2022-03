La migliore posizione per raggiungere l’orgasmo? Cara, prendi le redini!

By

La posizione migliore per l’orgasmo femminile è quella in cui siamo noi a scandire il ritmo. Come? Prendendo il comando del rapporto e lasciando a “lui” una posizione “subordinata”!

Raggiungere l’orgasmo non è soltanto una questione di stimolazione. Bisogna anche che la stimolazione delle parti giuste del corpo maschile e femminile avvenga in un certo modo!

Esattamente come in una danza, infatti, oltre ai movimenti contano l’intensità e il ritmo dei movimenti in questione. Anche la durata e la costanza dei movimenti dev’essere regolata in una certa maniera!

Non c’è niente di peggio, infatti, di un improvviso cambio di ritmo o di profondità della penetrazione per “rovinare l’atmosfera”.

Dal momento che per sua natura l’uomo è la parte attiva di un rapporto, nella maggior parte dei casi le donne si sono abituate a “lasciar fare” quasi tutto al partner e sperare che le cose vadano per il meglio.

Nei casi migliori riusciamo a dare indicazioni al nostro compagno per gestire al meglio il ritmo, la profondità e la frequenza della penetrazione, ma il parlare troppo a volte crea più fastidi che vantaggi. Come fare allora?

La posizione migliore per l’orgasmo femminile è quella in cui … facciamo da sole!

Anche se spesso si afferma che esistono due tipi di orgasmo, quello vaginale e quello clitorideo, la verità è leggermente differente. L’orgasmo femminile è sempre clitorideo.

Questo significa che per raggiungere l’orgasmo una donna deve ricevere una corretta stimolazione del clitoride.

Questo può avvenire in maniera diretta (con le mani o con la bocca) o in maniera indiretta, cioè attraverso la penetrazione e quindi la stimolazione delle parti più profonde del clitoride, quelle che “abbracciano” le pareti interne della vagina.

Il problema è che i maschi non riescono sempre a fare entrambe le cose contemporaneamente! Non si tratta di un demerito: hanno ben altre cose a cui pensare (tra cui tenere l’erezione, mantenere un buon ritmo, evitare di farci male e, possibilmente, divertirsi anche loro)!

Per questo motivo soprattutto all’inizio di una relazione è consigliabile prendere il comando e affidarsi alla posizione della cow girl.

Questa semplicissima posizione del “missionario al contrario”, prevede semplicemente che la donna sia posizionata sopra e che l’uomo rimanga steso sulla schiena per tutto il rapporto.

I vantaggi del fare sesso stando sopra sono moltissimi:

il clitoride è facilmente raggiungibile , quindi possiamo stimolarlo direttamente con le nostre mani facendo esattamente quello che ci piace

, quindi possiamo stimolarlo direttamente con le nostre mani facendo esattamente quello che ci piace possiamo gestire la profondità e il ritmo della penetrazione per stimolare al meglio il clitoride anche dall’interno. In questo modo, soprattutto se lui è “ben dotato”, si eviterà di provare dolore durante la penetrazione a causa di movimenti improvvisi o eseguiti con troppa forza

per stimolare al meglio il clitoride anche dall’interno. In questo modo, soprattutto se lui è “ben dotato”, si eviterà di provare dolore durante la penetrazione a causa di movimenti improvvisi o eseguiti con troppa forza possiamo muovere il bacino avanti e indietro (oltre che in su o in giù) al fine di individuare l’angolazione migliore per provare maggiore piacere

possiamo eseguire una tecnica chiamata Pompoir o Bacio di Singapore , che lo farà impazzire e farà benissimo al nostro pavimento pelvico: provare per credere!

, che lo farà impazzire e farà benissimo al nostro pavimento pelvico: provare per credere! la posizione stimola il contatto visivo tra i due partner, che possono guardarsi negli occhi, rendendo il rapporto più coinvolgente e migliorando la complicità

tra i due partner, che possono guardarsi negli occhi, rendendo il rapporto più coinvolgente e migliorando la complicità il partner avrà modo di imparare attraverso la semplice osservazione quello che ci piace e come ci piace. In questo modo sarà più facile anche per lui, in futuro, ripetere i nostri gesti e farci provare un piacere simile.

Gli svantaggi del fare sesso stando sopra

Ogni cosa nella vita, e quindi anche ogni posizione sessuale, non ha mai solo lati positivi. Anche se la posizione della cow girl è assolutamente positiva per le donne può avere delle piccole controindicazioni per gli uomini.

Si tratta, in realtà, di eccessi di stimoli positivi tutti insieme, che quindi per un uomo potrebbero diventare difficili da “gestire” tenendoli sotto controllo.

Come sappiamo infatti la stimolazione sessuale dei maschi avviene principalmente attraverso le esperienze sensoriali e, in particolare, attraverso la vista (è uno dei motivi per cui i maschi sono sempre eccitati).

Questo significa che poter vedere bene il corpo della propria compagna e poterla accarezzare liberamente (perché si hanno le mani libere) è una condizione ideale per l’uomo.

Oltre a questo, con la posizione della cow girl l’uomo ha davvero poco controllo sul ritmo del rapporto, quindi gli sarà più difficile controllarsi.

Ne deriva, quindi, che quella della cow girl è la posizione migliore per raggiungere l’orgasmo femminile ma anche quello maschile. Solo che se lui si diverte troppo le cose potrebbero durare davvero poco!

Il consiglio è quindi quello di utilizzare sempre il preservativo quando si fa sesso in questa posizione. In questo modo, anche se lui dovesse “perdere il controllo” non ci saranno conseguenze indesiderate.

Diventa importantissimo però controllare con le mani che il preservativo rimanga ben fermo intorno alla base del pene e che non si sfili a causa dei movimenti della donna. Sarà semplicissimo fare questi controlli senza interrompere il rapporto, dal momento che uno o l’altro dei partner potrà toccare il bordo del preservativo in qualunque momento.