Ti sei truccata e la giornata è finita? Perfetto è giunto il momento di struccarsi. Ma sai che ci sono tre regole importantissime da seguire per non rovinare la pelle? Ecco quali sono.

La mattina dopo che ci siamo svegliate ed abbiamo fatto tutto quello che era necessario ovviamente passiamo al trucco. C’è chi ne utilizza di più e chi meno. Ma una cosa fondamentale, la sera, è poi ricordarsi di struccarsi. Anche se siamo stanchissime perché è un passaggio importantissimo per la nostra pelle.

Noi oggi vi vogliamo svelare ben tre segreti per farlo nel modo corretto. Una volta letti siamo certi che ti impegnerai a farlo tutte le sere perché non è assolutamente così difficile. Quindi scorri le prossime righe e prendi appunti!

Come struccarsi in modo corretto? Ecco i consigli

Siamo appena rientrate a casa dopo una serata di divertimenti in compagnia dei nostri amici, la prima cosa che vogliamo fare è metterci il pigiama ed andare a letto, vero? Ma non possiamo perché dobbiamo rimuovere il trucco!

Sai che se non togli il trucco oltre a trovarti la mattina con gli occhi a panda puoi avere alcuni problemi? Sì, per esempio la tua carnagione potrebbe risultare opaca. Oppure i pori si potrebbero ostruire. Utilizzi sempre prodotti anti età? Se non togli il trucco non servono a nulla.

Attenzione poi ad alcuni errori, iniziamo dal primo. Se scegliamo le salviettine facciamo attenzione a come sono composte. Ovvero ci sono in commercio quelle all’acqua micellare, oppure con la funzione detox, altre hanno olio. Quindi se proprio le vogliamo avere in casa per le emergenze utilizziamo quelle con ingredienti naturali e che si adattano alle nostre esigenze.

Importantissimo è poi legarsi i capelli quando togliamo il trucco. Il motivo? Possiamo evitare che si sporcano e che il trucco che abbiamo rimosso con il detergente si depositi sull’attaccatura dei capelli. Laviamo sempre con molta attenzione il nostro viso. Ovviamente facciamo sempre una doppia detersione.

Prima le salviette, e poi lo struccante. Solamente in questo modo saremo certe di aver rimosso tutto il trucco che avevamo. Massaggiamo poi la pelle per far aumentare la circolazione prima di mettere la nostra crema notte. Ultimo consiglio ma non meno importante, non strofiniamo il volto ma tamponiamolo.

Non dobbiamo andare con una mano troppo pesante perché rischiamo di arrossare il nostro viso, specialmente nelle aree vicino agli occhi o intorno alle labbra se abbiamo la couperose. Quindi tamponiamo, e in caso ripassiamo. Ti diamo anche una specie di scaletta da rispettare quando ci strucchiamo, ovvero:

rimuovi prima il trucco dalle labbra

passa agli occhi ma con delicatezza

applica il detergente

utilizza, se puoi, il vapore per pulire e liberare tutti i pori della pelle

usa un tonico solo dopo la pulizia del viso.

Come hai visto sono consigli semplici e veloci che ti permetteranno di avere una pelle bellissima e ricorda sempre se hai qualche minuti di fare la ginnastica facciale!