Ciclo mestruale, come spiegarlo a tua figlia in modo semplice

È giunto il momento di spiegare questo delicato passaggio dell’essere donna? Ecco i consigli che ti saranno super utili.

Nel tuo essere mamma di una figlia femmina questo è un passaggio molto delicato e particolare. Spesso non sappiamo come affrontare alcuni argomenti. La nostra guida sarà super semplice e ti permetterà di far capire meglio cosa succede a tua figlia in questo passaggio fondamentale.

Quindi non ci perdiamo in troppe parole e cerchiamo di capire cosa è meglio fare o dire. Non sarà poi così difficile come credi, anzi sarà super naturale.

Ciclo mestruale? Spiegalo in modo facile

Sappiamo bene che questo è un fenomeno assolutamente naturale che fa parte delle donne ma ancora oggi può succedere che sia un tabù o che crei imbarazzo. Alcune donne ne parlano senza problemi a differenza di altre. E’ davvero importante parlarne in famiglie perché questo creerà consapevolezza del proprio corpo.

Ma c’è un’età precisa in cui iniziare a parlare di questo argomento? Diciamo che di norma intorno ai 10 anni ne iniziano a parlare anche a scuola. In alcuni casi le domande iniziano anche prima perché c’è curiosità di quello che succede alla mamma o perché magari vedono il cane in calore.

La cosa giusta da fare sarebbe quella di parlarne da quando sono piccoli ed evitare che diventi un tabù. Anche in questo senso il padre può dare una mano evitando di cambiare atteggiamenti quando la moglie ha il ciclo. Ovviamente quando poi i figli hanno una certa età è bene che non entrino in bagno quando c’è la mamma per una questione di rispetto.

È importante, poi, far conoscere tutti gli aspetti, ovvero spiegare cosa sono gli assorbenti o per quale motivo la mamma in alcuni giorni ha mal di testa o problematiche simili. Inizialmente possiamo utilizzare una spiegazione molto semplice e con l’avanzare dell’età possiamo affrontare la cosa in modo più complesso.

Di norma, attorno agli otto/nove anni possiamo dare informazioni dettagliate anche perché il corpo della bambina inizia a cambiare ed entro non troppi anni potrebbe avere la prima mestruazione. Ovviamente in caso di pubertà precoce è meglio anticipare i tempi, ma questo dipende sempre dal singolo caso. Se poi avete qualsiasi tipo di domanda o dubbio chiedete sempre agli esperti come psicologici o medici. È sempre bene fare una domanda in più e chiarire qualsiasi cosa che lasciare un dubbio