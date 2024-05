Segreti di bellezza? Ecco i 4 trucchi della nonna che ti rendono bellissima

Vuoi rimediare a qualche piccolo problema della pelle o dei capelli? Ecco i rimedi che fanno per te e che arrivano dalle nonne.

Sentirci bene con noi stesse è un passo che dobbiamo assolutamente fare. A chi non piace guardarsi allo specchio e trovarsi belle? Impossibile dire di noi. Ma è anche altrettanto normale che ci svegliamo e dobbiamo rimediare a qualche piccolo problema. Che siano delle occhiaie o dei capelli non perfetti.

Ecco che in nostro soccorso arrivano dei consigli dalle nostre nonne che funzionano veramente. Sono semplici, veloci e pratici. Se ti abbiamo incuriosito prosegui nella lettura e siamo certi che non ti pentirai. Anzi!

I segreti di bellezza della nonna sono tre, eccoli.

Sappiamo bene che in un tempo passato non c’erano in commercio tutti questi prodotti per la bellezza. Le nostre nonne, quindi, si dovevano accontentare di quello che trovavano in casa. E risolvevano veramente perché in alcuni casi la soluzione è davvero semplicissima.

Noi oggi ti vogliamo mostrare ben quattro segreti che ti lasceranno senza parole una volta provati. Iniziamo dal primo. Vuoi avere un viso bellissimo? Il segreto è in cucina. Si perché ci occorrono miele e zucchero. Con questi ingredienti potremmo effettuare uno scrub.

Cellule morte e impurità saranno solamente un lontano ricordo. La nostra pelle sarà luminose ed omogenea. E’ importante però che prima metti il volto su una bacinella con acqua bollente, in questo modo il miele sarà più fluido ed i vari granuli si scioglieranno.

Il problema sono gli occhi? Anche in questo caso la soluzione è sempre in cucina. Ci occorre un cetriolo. Questo è uno dei rimedi più antichi che si conoscono e ci aiuta a diminuire vari gonfiori oltre ad illuminare lo sguardo. Abbiamo terminato il blush e non sappiamo come fare?

Niente panico abbiamo sicuramente un rossetto. Mettiamole poco sulla mano o con la punta dell’anulare e rendiamo le nostre guance rosse. Vogliamo che il trucco duri a lungo? Niente panico passiamo un po’ di fard e fissiamo il tutto. Il quarto ed ultimo consiglio di bellezza riguarda i capelli.

Sapevi che se nella beauty routine inserisci l’aceto i tuoi capelli saranno lucenti e sani? Ma come utilizziamo questo ingrediente che viene dalla cucina? Mettiamo tre cucchiai di aceto in una discreta quantità di acqua ed igienizziamo i nostri capelli oltre a farli splendere. Adesso che conosci tutti questi consigli devi assolutamente provarli. Sono anche meglio di alcuni prodotti che possiamo trovare in commercio!