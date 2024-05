Il tailleur è un capo iconico che si reinventa per la primavera estate 2024, perfetto per sia per gli outfit da ufficio che per le cerimonie e le occasioni formali.

La primavera estate 2024 è caratterizzata da un’eleganza sofisticata e da una palette di colori vivaci e romantici. Con le sue linee impeccabili e i dettagli raffinati, il tailleur ha conquistato le passerelle delle Fashion Week per questa stagione, anche in versione mini da sfoggiare sia di giorno che di sera, come le proposte di Tom Ford, Gucci, Versace e Max Mara.

Tra i modelli troviamo tailleur con blazer in tessuti leggeri come cotone, lino, seta o viscosa. E poi completi all’insegna dell’eleganza sartoriale rilassata, e blazer cropped abbinati a pantaloni ampi con vita alta. Le tonalità pastello, come il verde salvia, il rosa e il lilla, sono tra i colori più gettonati.

Moda, i tailleur della primavera estate 2024

Il tailleur, simbolo di classe e raffinatezza, è un capo intramontabile che si rinnova e si adatta di stagione in stagione. Per la primavera estate 2024 gli stilisti hanno reinventato questo classico del guardaroba femminile, offrendo una varietà di stili e interpretazioni.

Con qualche piccolo trucco di stile, come indossare il tailleur con le sneakers o con le ballerine invece che con un paio di sandali o decolléteé, e optando per una maxi borsa al posto di una clutch, questo capo si adatta perfettamente a diverse occasioni, dall’ufficio alle cerimonie più formali o eleganti.

I tailleur di moda per la primavera estate 2024 sono proposti in colori vivaci e tagli moderni. Molto di tendenza i modelli con giacche doppiopetto o monopetto, abbinati a pantaloni palazzo o skinny, e gonne midi o corte.

Il tailleur da ufficio per la primavera estate 2024

Il tailleur è uno dei capisaldi dell’abbigliamento da lavoro, e questa stagione ci porta tante nuove tendenze che lo rendono ancora più attuale. I colori più trendy per il tailleur da ufficio della primavera estate 2024? Quelli più freschi e femminili come il rosa cipria, il celeste e il verde menta, perfetti da sfoggiare nella stagione calda. Abbinati a camicie bianche o top in seta, creano un look elegante e sofisticato.

Per un look da ufficio puoi optare anche per un tailleur nelle classiche (e intramontabili) tonalità neutre come il blu navy, il grigio o il beige. In questo caso puoi aggiungere un tocco di colore con una borsa con stampe o con un foulard. A proposito di stampe: quelle a fiori, delicate e romantiche, sono un altro must-have per la primavera estate 2024.

Indossa un tailleur con pattern floreale con una camicia bianca e décolleté nude per un look primaverile e chic. Altra tendenza di stagione sono le giacche over e i pantaloni a vita alta, preferibilmente in colori vivaci come il rosso o il bianco candido.

Gli abbinamenti giusti per un look professionale

Abbinato ad una camicia semplice e a delle scarpe décolleté, il tailleur comunica professionalità ed eleganza. Per l’ufficio un abbinamento vincente è un completo giacca e pantalone fresco abbinato ad una camicia bianca o una blusa di seta, accessoriato con décolleté eleganti o mocassini e una borsa strutturata.

Per un look più rilassato opta per completi in denim o in lino naturale. Una camicia di seta o una t-shirt basic renderà il tutto meno formale. Se preferisci uno stile più casual, completa l’outfit con sneakers o ballerine a punta.

I tailleur per gli outfit da cerimonia primavera estate 2024

I tailleur dallo stile romantico ed elegante sono di grande tendenza per le cerimonie della primavera estate 2024. Ideali sia per un matrimonio che per un evento formale, i tailleur di questa stagione si trasformano in outfit eleganti e sofisticati, perfetti per stupire con stile.

Anche per il tailleur da cerimonia, le tonalità pastello come il lilla, il rosa antico o il verde menta, arricchite anche da applicazioni floreali o dettagli in pizzo, sono le grandi protagoniste. Per un look formale opta per un tailleur pantalone in tessuti pregiati come seta o satin. Impreziosisci il tuo look con accessori scintillanti, come ad esempio un paio di sandali con tacco alto con dettagli gioiello.

Per un look da cerimonia ancora più glamour e raffinato scegli un tailleur con dettagli come applicazioni e ricami in paillettes o dettagli in pizzo. Completa l’outfit con gioielli statement, come collane sovrapposte ed orecchini vistosi e scegli una clutch gioiello per aggiungere un tocco di lusso.

Anche un tailleur sartoriale su misura è la scelta ideale per un’occasione speciale. Scegli un blazer strutturato e una gonna midi coordinata per un look sofisticato e senza tempo. Se preferisci un look più romantico, invece, puoi optare per un abito chemisier abbinato a un blazer sartoriale. Valorizza l’outfit scegliendo accessori metallizzati e una clutch coordinata.

Vuoi stupire tutti con uno stile più audace? Punta sui completi con trasparenze o sui tailleur con gonne al ginocchio e blazer corti in tessuti lucidi come il raso o la seta, che donano un tocco prezioso. Completa il tuo outfit da cerimonia con accessori gioiello e décolleté con tacco alto.