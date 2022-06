Il blazer cropped, must have di stagione, nelle serate estive si abbina così

Il blazer cropped è una delle tendenze della bella stagione, quindi ecco con cosa lo puoi abbinare nelle fresche serate estive.

Certo, la giacca in estate potrebbe non essere sempre un’ottima idea, soprattutto quando le temperature aumentano a dismisura. Ma per le serate più fresche? Potrebbe essere il giusto tocco di eleganza.

Ma in estate vogliamo comunque essere fresche, originali, ma allo stesso tempo glamour ed ecco che nasce a questo scopo il blazer cropped, il cugino mini del famosissimo blazer classico.

Trattasi di una versione “corta” del capo che tutte conosciamo, nata allo scopo di essere adattabile anche alla bella stagione.

Possiamo considerarla un’evoluzione dei crop top – capi più che in voga già da un po’ di mesi – che incontrano la giacca e trovano il loro punto di incontro, creando un perfetto equilibrio tra praticità e raffinatezza.

E c’è di più: il blazer cropped, a differenza di quello classico, che è più coprente, mette più in risalto la silhoutte e le forme ed è anche per questo che può essere abbinato ad una miriade di capi molto diversi tra loro.

Ma con quali capi puoi abbinare il blazer cropped nelle sere estive? Ecco 5 idee da cui potrai prendere spunto (ma anche se le copi pedissequamente, non ci offenderemo di certo).

Come abbinare il blazer cropped nelle serate estive

Li abbiamo visti sfilare sulle passerelle degli stilisti più famosi del mondo e ci stiamo preparando ad osservarli anche nelle strade di tutte le città nelle fresche sere estive: i blazer cropped possono dare vita agli abbinamenti più disparati.

Perfetti con jeans, pantaloni palazzo, shorts e chi più ne ha più ne metta, possono diventare davvero il nostro must have nelle serate in cui le temperature alte ci danno un po’ di tregua e lasciano spazio ad una piacevole brezza. Quindi ecco 5 modi di abbinare il blazer cropped nelle serate estive.

Se poi se una fan della t – shirt, ecco 5 modi di abbinarla ed essere perfetta in ogni occasione.

Blazer cropped e pantaloni palazzo

Blazer cropped + pantaloni palazzo = che eleganza. Due capi decisamente chic, con un’intrinseca dose di femminilità innata, ricercatissimi, si uniscono per dare vita a questo outfit sofisticato all’ennesima potenza.

Se non ami i pantaloni palazzo, puoi sostituirli con un jeans mom – fit, l’effetto sarà simile.

Opta per un blazer cropped di un colore neutro (ad esempio beige) da abbinare ad un pantalone palazzo di colore pastello (ad esempio rosa, oppure celeste). Se vuoi mettere in risalto il punto vita, gioca con una cintura. Completano il look dei tacchi a spillo ed voilà, l’eleganza è servita.

Blazer cropped e pantaloni bianchi skinny

Come sopra, ma più pop e adatto soprattutto alle donne temerarie e desiderose di osare. Precisiamo una cosa: i pantaloni bianchi skinny non sono per tutte e non vogliamo cadere nel bosyshaming, ma vogliamo dare un consiglio spassionato a tutte le donne in ascolto.

I pantaloni skinny già mettono in risalto tutti i difetti, quelli bianchi allargano, quindi il mix potrebbe mettere a dura prova anche l fisico più longilineo.

Detto ciò, sappi che se vuoi indossarlo, nessuno potrà dirti nulla e se te la senti, scegli un blazer cropped nero, abbina un paio di slingback dello stesso colore, così da giocare con il black & white ed essere elegantissima.

Blazer cropped e gonna – pantalone

La gonna – pantalone è uno di quei capi che o ami o odi, ma ha scritto letteralmente la storia della moda mondiale.

Era il 1911 quando comparve per la prima volta e da allora ovviamente ha subito moltissime evoluzioni. Oggi è a metà strada tra una minigonna ed uno shorts largo e sommato al blazer cropped diventa un tripudio di raffinatezza.

Evita di indossarlo con il modello classico, perché andrebbe a coprire le dimensioni della gonna – pantalone. Il modello corto, al contrario, crea delle perfette proporzioni tra la parte superiore e quella inferiore del corpo.

Che colori scegliere? Uno neutro per la parte inferiore (anche panna) ed uno coloratissimo per quella superiore (come il fucsia, che soprattutto in estate è perfetto). Indossa poi delle scarpe con tacco rotondo e sarai pronta per uscire.

Blazer cropped e shorts

Gli shorts sono l’emblema dell’estate, c’è poco da fare. Che siano di jeans, bianchi, colorati, sono sempre un capo da tenere nel guardaroba e tirare fuori in ogni occasione.

Sì, perché grazie alla sua versatilità può diventare uno di quei tipici indumenti passpartout. Ad esempio, possiamo abbinarlo al nostro blazer cropped, che creerà un equilibrio perfetto di dimensioni, proporzioni e volumi.

Ad esempio, puoi scegliere uno shorts di jeans e un blazer cropped coloratissimo (anche giallo, un colore in voga quest’estate).

Cosa indossare da sotto? Delle mules, anche tutte nere ad esempio, da indossare con una mini bag dello stesso colore. Conosci un modo migliore per essere casual chic in estate?

Blazer cropped e minigonna

La minigonna, simbolo di sensualità per antonomasia, non può non essere abbinata anche al nostro blazer cropped preferito.

Possiamo in questo caso osare per un colour block, scegliendo due colori complementari, ma anche osare con un monocolore, abbinando due pezzi della stessa identica tonalità.

Ad esempio, potresti scegliere una miniskirt ed un blazer corto rosa, da abbinare con un crop top bianco da sotto e con dei sandali con la punta quadrata dello stesso colore.