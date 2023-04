La classifica dei segni zodiacali più turbolenti: loro litigano in continuazione con il partner

Questi segni zodiacali non riescono a non litigare con il proprio partner. Ogni giorno scatta una scintilla per iniziare una nuova discussione.

“L’amore non è bello se non è litigherello”. Così recitava una vecchia canzone di Jimmy Fontana e forse è davvero così. C’è sempre bisogno di un po’ di pepe in una relazione d’amore, altrimenti tutto diventa piatto ed è destinato ad una inesorabile e noiosa fine. Ma è proprio necessario litigare ogni giorno, per qualsiasi motivo? Forse questo è un eccesso che può consumare anche le coppie più forti e unite. Può capitare di litigare con il proprio partner, ma non può diventare una costante, altrimenti bisogna ricorrere ai ripari. Se litighi ogni giorno con la tua fidanzata o il tuo fidanzato, forse vuol dire che non andate d’accordo. Ci avevi mai pensato?

Come si fa a capire se una persona ha la tendenza a litigare per ogni cosa? Anche in questo caso possiamo affidarci alle nostre amiche stelle. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, si comportano proprio in questo modo e spesso rovinano il proprio rapporto di coppia. Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che litigano spesso con il proprio partner. Si tratta di segni con un carattere forte e particolarmente turbolento. Analizzeremo i motivi che spingono un individuo a comportarsi in questo modo. Ci soffermeremo soprattutto sul podio, pensi che il tuo segno meriti di trovarsi tra le prime tre posizioni in graduatoria? Scorri il testo verso il basso e lo saprai.

I segni zodiacali che litigano sempre con il partner: ecco la classifica

Tra poco avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni zodiacali più turbolenti, quelli che litigano tutti i giorni con il proprio partner. Prima di farlo, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: le classifiche che trovi nel nostro sito sono state aggiornate prendendo in considerazione le caratteristiche più importanti dei vari segni dello zodiaco, ecco perché potresti essere sorpreso di salire sul podio oggi. A volte le stelle possono riservarci dei grandissimi colpi di scena. Ad esempio, avresti mai pensato che il Sagittario avesse un bisogno così importante di sfogarsi con un amico in questo momento?

Ariete: il terzo posto va al segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto testardo ed impulsivo, quindi portato al litigio. Ecco perché l’Ariete infiamma tutte le discussioni, portando all’esasperazione il proprio partner. L’aspetto positivo è che questo segno è anche in grado di risolvere facilmente i conflitti, quindi finisce tutto dopo una sfuriata iniziale. Proprio per questo motivo, questo aspetto caratteriale dell’Ariete raramente mette in crisi una relazione d’amore, ma comunque serve tanta pazienza per sopportare alcune prese di posizione così estreme.

Leone: al secondo posto in classifica abbiamo il segno del Leone. Conosciamo tutti il carattere di questo segno, sempre pronto a sbranare la preda. Il Leone è orgoglioso, ha un carattere forte e non molla mai la presa. Le liti nascono per qualsiasi motivo, anche futile. Il Leone non sopporta chi lo provoca o lo sfida, per non parlare di chi osa contraddirlo! Mai commettere un errore del genere con una persona nata sotto questo segno dello zodiaco, creerebbe soltanto inutili discussioni, dalle quali sarà impossibile uscirne vincitori.

Scorpione: il primato di oggi va al segno dello Scorpione, ecco chi occupa il gradino più alto del podio di questa curiosa classifica. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono particolarmente passionali, ma anche gelose e permalose. È difficile muovere una critica ad una persona dello Scorpione senza rischiare di essere aggrediti, ecco perché bisognerebbe pensare bene alle parole da utilizzare prima di aprire la bocca. Lo Scorpione crea tensioni nella coppia perché è sospettoso di chiunque, ma è anche in grado di comprendere i propri errori e di perdonare i difetti del proprio partner.