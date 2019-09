Chi è Samy Youssef? Scopri tutto quello che c’è da sapere sul modello sbarcato in quel di Temptation Island Vip 2.

Nome : Samy Youssef

: Samy Youssef Età : 24 anni

: 24 anni Data di nascita : 15 settembre 1995

: 15 settembre 1995 Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Luogo di Nascita : Sharm el-Sheikh

: Sharm el-Sheikh Professione : modello

: modello Altezza: /

/ Peso : /

: / Tatuaggi: non se ne intravedono

Samy Youssef instagram

Una brillante carriera di modello raccontata attraverso una serie di scatti che al momento fanno guadagnare al profilo Instragram di Smy Youssef 1384 follower.

Una bellezza particolare e affascinante emerge con grande evidenza e senza dubbio rimane impressa a fuoco negli occhi di chi guarda.

Non traspare però nulla della vita privata da Instagram, segno di un ragazzo alquanto riservato. Un tenerissimo scatto ci fa però conoscere almeno una more della sua vita, il piccolo nipote, e in un altro, sotto la didascalia “il più bello, ci presenta il fratello minore.

Non stentiamo dunque a credere che l’esperienza a Temptation Island Vip 2 non farà che incrementare la popolarità del profilo social e del modello stesso, già di per sé lanciato verso il successo.

Samy Youssef modello

Ragazzo molto riservato, di Samy Youssef sappiamo che che è nato nel 1995 a Sharm el-Sheikh e ha intrapreso la via della moda molto presto.

Sui social non abbiamo molti indizi circa la vita privata ma senza dubbio quella lavorativa è più che ampiamente descritta.

Al grido di “essere se stessi è la vittoria più grande“, suo motto personale, ha scalato le vette del successo nel mondo della moda, passando dall’Egitto all’Italia.

Super impegnato tra shooting, passerelle e ora anche la tv, il ragazzo vive e lavora a Milano dove ha anche frequentato il Tecnico Cardarelli.

Le informazioni su Samy Youssef si fermano però qui. Un po’ poco ma chissà che una nuova carriera sul piccolo schermo non possa regalarci nuove rivelazioni.

Occhi e orecchie ben aperti allora.

