Chi è Mattia Bertucco? Proviamo a conoscere meglio il single che sarà tra i tentatori protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip.

Nome: Mattia Bertucco

Mattia Bertucco Data di nascita: 20 Giugno 1988

20 Giugno 1988 Età: 31 Anni

31 Anni Segno zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione: Modello, Dj

Modello, Dj Luogo di nascita: Verona

Verona Altezza: 184 cm

184 cm Peso: /

Tatuaggi: Mattia sul proprio corpo ha molti tatuaggi, specialmente sulle braccia,dal numero di tattoo sembra essere un appassionato.

Mattia Bertucco Uomini e Donne e Temptation Island

Modelo, Dj e aspirante influencer. Mattia Bertucco ha certo una buona predisposizione per il mondo dello spettacolo ma, sino ad oggi, ne è ancora estraneo.

Il villaggio di Temptation Island vip 2 sarà dunque per lui il vero e proprio trampolino di lancio, il suo esordio sul piccolo schermo. Con il suo fisico statuario ed i suoi occhi chiari e penetranti siamo pronte a scommettere che Mattia Bertucco non mancherà di portare scompiglio tra le fidanzate del programma. Riuscirà anche a mettere un po’ di pepe nei vari falò? Staremo a vedere.

Al grido di “ Siamo la somma delle nostre esperienze”, suo motto personale, siamo infatti sicure che Mattia saprà sfruttare al massimo questa esperienza televisiva, come del resto fa con ogni momento della sua vita, lui convinto che ogni cambiamento sia un’occasione da non perdere. Sarà forse per questo che la sua più grande passione sono i viaggi, quelli non organizzati che danno l’occasione di conoscere nuove culture, apprendere nuove lingue e perdersi, sfidando se stessi.

Ad aiutarlo nel villaggio ci sarà dunque non solo un fisico cesellato dal molto sport praticato ma anche un profilo intellettuale da non sottovalutare, esempio perfetto del quale è l’amore per la lettura di cui Mattia Bertucco si fa portatore.

Basterà per portare il necessario scompiglio in quel di Temptation Island 2019? Lo scopriremo presto.

Mattia Bertucco Instagram

Il suo curassimo profilo, ricco di scatti ben studiati, è il biglietto da visita di questo aspirante influencer.

Dal profilo Instagram di Mattia Bertucco emerge chiaramente la sua grande energia, quella di chi, anche lavorativamente, ama fare esperienze sempre nuove.

Lui che è stato un cameriere di sala, un commesso, un carpentiere e si è impegnato nel ramo edile con lettura del disegno geometrico, ora è anche un “pizza maker” ovvero si occupa della preparazione dell’impasto, forse la fase più delicata per preparare una pizza squisita, della stesura, del condimento e della cottura della pizza. Per un lungo periodo ha svolto anche l’attività di rappresentante di commercio ma dal suo profilo emerge senza dubbio una occupazione sopra ogni altra: quella di modello.

Tanto amore per la moda e un fisico cesellato sono infatti il tratto distintivo di questo ragazzo classe 88 che su Instagram già colleziona 1787 follower. Un numero destinato a crescere con lo sbarco nel mondo dello spettacolo.

Occhi aperti dunque su Mattia e il suo Instagram: presto ne vedremo delle belle.

