Gaia Mastrototaro chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Gaia Mastrototaro chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Gaia Mastrototaro è una ragazza di 24 anni, lei è nata il 31 Ottobre 1994 a Bisceglie, in Puglia, sotto il segno dello Scorpione. Suo padre si chiama Mauro Mastrototaro ed è un noto imprenditore del paese mentre sua madre si chiama Antonella è fa la casalinga. Trascorre gran parte della sua vita a Bisceglie ma dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi e quindi si trasferisce a Roma. Attualmente studia all’Università Lumsa di Roma scegliendo la facoltà di Marketing e comunicazione d’impresa.

Della vita sentimentale di Gaia non si sanno molti dettagli infatti non sappiamo se in passato ha avuto qualche relazione. Ma una cosa è certa in questo momento è single vista la sua partecipazione al reality Temptation Island Vip.

Nome: Gaia Mastrototaro

Età: 24 Anni

Data di nascita: 31 Ottobre 1994

Luogo di nascita: Bisceglie (Puglia)

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: Diploma

Professione: Lavora nell’azienda familiare/ studentessa

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Gaia Mastrototaro: Instagram

Gaia Mastrototaro è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 11,1mila persone e conta circa 1663 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici ed al suo fidanzato, vi anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 24enne ha un profilo su Facebook, qui ama condividere principalmente selfie e scatti insieme alle sue amiche, se volete vedere il suo account potete trovarlo qui. Su Twitter ha un profilo ma non sembra essere attivo infatti il suo ultimo post risale al 26 agosto 2014: potete trovare qui il suo profilo.

Gaia Mastrototaro: carriera

Gaia Mastrototaro oltre a studiare svelte diversi impieghi infatti lavora presso l’azienda familiare, la Mastrototaro Food. Tale Società a responsabilità limitata produce diversi prodotti, molto apprezzati sul mercato, a base di verdure e ortaggi.

La 24enne ha anche un lavoro presso “La zanzara” ovvero un noto ristorante della sua città. Sui social risulta essere anche un’indossatrice per diversi marchi ed è testimonial di alcune aziende. Nel 2019 viene rilevata la sua partecipazione, nel ruolo di tentatrice, nel programma Temptation Island Vip 2019.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI