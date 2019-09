Sossio Aruta vs Er Faina: “Sei vo******le. Sei arrivato a Temptation…”

Sossio Aruta si scaglia contro Damiano Er Faina: “sei vo******le, vergognoso. Sei arrivato a Temptation Island Vip 2019…”.

Sossio Aruta non ci sta e, di fronte alla presenza di Damiano Coccia Er Faina nel cast di Temptation Island Vip 2019. La web star romana torna così al centro delle polemiche per le dichiarazioni fatte sui social su diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Sossio Aruta contro Damiano Coccia Er Faina: “sei arrivato a Temptation Island Vip insultando le persone”

“Aò Er Faina a li m******i tua! Alla fine ce l’hai fatta a partecipare a Temptation Island Vip. Ma vip de che? Er co***e, er monnezza…questo sei” – esordisce così Sossio Aruta nel video pubblicato su Instagram – “Come l’anno scorso hai rotto i c******i a me e ora sei vip? Vip de che? Perché hai insultato mezza Italia, compreso il sottoscritto, Barbara d’Urso e adesso sei diventato un vip? Ma non ti vergogni? Er monnezza, er c****e, è questo che sei. Ora sei anche fidanzato da sei mesi, coincidenza. Inizia il programma e ti fidanzi. Con la prima che è passata ti sei fidanzato. Lo sai che c’è? Ti dò un consiglio: esci single, così vai da Maria De Filippi a Uomini e Donne, anche perché sei bello…”.



Sossio che tra poche settimane diventerà papà della piccola

Bianca, però, non si ferma qui.

“Fai ca***e! Sei vergognoso, inguardabile. Hai pure la terza di reggiseno. Ho visto eh. Sei messo bene. Fai vo****re. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non sto facendo questo video perché ho bisogno di visibilità come te e qualcun altro. Toh Pamela Prati, Mark Caltagirone, quell’altro che va in giro a portare i fiori che ha avuto il tumore al cervello. Ma come siete messi? Che vi inventate per due followers in più? “Perché io poi li vorrei conoscere a questi qua che ti fanno vendere i propri occhiali, una maglia e fanno sponsorizzare il proprio marchio ad un elemento del genere. Che sei vo******le e ora…sei arrivato a Temptation, insultando le persone. Quelle come me, che non conosci, perché io ho partecipato a Temptation Island. Chi ca**o è Sossio? Almeno io avevo fatto Campioni, ho fatto 4 anni di Uomini e Donne, ma tu che ca**o hai fatto tranne che insultare le persone del mondo dello spettacolo, compreso il sottoscritto?”.



E ancora: “Er monnezza questo sei… er monnezza! Diventare famoso, aumentare i followers insultando le persone vere come me. Ti chiamo er ridicolo, anzi, da oggi in poi sai come ti chiamo? Er bigattino. Per chi non lo sapesse er bigattino è un verme che si usa per andare a pesca. Questo è ciò che sei. E sei veramente ridicolo e brutto. Uguale a pesce palla. Ma ti sei visto bene allo specchio, Er Faina? Sai come si dice a Napoli? Sputa in cielo che in faccia ti torna. Pensa te com’è piccolo il mondo. Me l’hai servita su un piatto d’argento questo assist, er bigattino de sto par di c*****ni. E ora accendo la tv e dove ti vedo? A Temptation Island. Hai parlato male di tutti. Della produzione, di chi ha partecipato lo scorso anno e ora ci sei te. ‘Me batte er core’, ma ogni tanto una parola in italiano dilla, cafone, che ti guardano milioni di persone. Hai capito?”.

Infine, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne conclude così il suo video: “A Napoli si dice ‘si na l**a! Salutame a soreta, str**z! Uno a uno, palla al centro. Ti saluta il Re Leone, testa de c***o’ “.

