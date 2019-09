La clinomania è una sindrome che spinge molte donne a restare a letto tutto il giorno. Scopriamo le cause e i rimedi per superarla

Quante donne hanno difficoltà ad alzarsi la mattina dal letto? Questa è una condizione fisiologica chiamata clinomania, conosciuta anche con il nome di disania, che spinge le persone a restare a letto tutto il giorno. La clinomania è un vero e proprio disturbo che non si deve confondere con la pigrizia e con l’essere dei dormiglioni, non rientrano in questa categoria le donne che hanno la sindrome di stanchezza cronica. La clinomania non è riconosciuta clinicamente, può essere definita come un’incapacità cronica a lasciare il letto per affrontare una nuova giornata.

Scopriamo le cause e rimedi per combatterla.

Clinomania: cause

Per chi soffre di clinomania, i piumoni e le coperte diventano un vero e proprio rifugio dalla realtà, un modo per sfuggire dalle responsabilità, come se ci si volesse riparare dal mondo esterno. Le coperte diventano una sorta di grembo materno, nel quale ci si sente più sicuri e protetti. Questa forma non patologica si manifesta addirittura nel 70% delle persone in seguito a:

situazioni di stress

periodi difficili

forte ansia

depressione post partum

depressione: può essere associata a fobie e ipocondria

Le cause possono essere di natura psicologica come:

bassa autostima

paura delle relazioni sociali

paura di fallire

In questo caso è opportuno farsi seguire da uno specialista. Le persone più esposte a questa sindrome sono quelle che soffrono di depressione e che sono tendenzialmente ansiose.

Conseguenze per il nostro benessere psico-fisico

Le cause che scatenano la clinomania sono importantei per cercare di risolvere il problema, perchè il disturbo potrebbe avere conseguenze non positive sul nostro benessere psico-fisico. Rimanere sempre al letto, non vi espone alla luce solare, che può sembrare banale ma comunque è fondamentale per la regolazione del ritmo circadiano del sonno. Convivendo quotidianamente con le luci artificiali e i dispositivi elettronici, i rischi di ansia, i disturbi del sonno e la depressione tendono ad aumentare. Restare sempre in casa, non avere contatti con l’esterno, rifugiandosi solo nel mondo virtuale, può causare problemi legati alla vita relazionale e sociale.

Rimedi: cambiare le proprie abitudini

Quando la clinomania diventa cronica, allora è giunto il momento di recarsi da uno specialista e iniziare un percorso di psicoterapia. Sicuramente il medico specialista sarà in grado di stabilire la cura migliore, a volte quando si soffre di depressione, per superarla il medico potrebbe prescrivere dei farmaci.

Quando la clinomania non è una forma patologica, quindi è legata a periodi particolarmente stressanti, si possono attuare delle strategie come:

cambiare le proprie abitudini: soprattutto la quantità del sonno, l’ideale è dormire dalle 6 alle 9 ore per notte;

stare più rilassati: concedersi ogni tanto un bagno caldo prima di andare a letto;

bere una tisana rilassante;

eseguire dei leggeri esercizi di yoga;

non utilizzate pc, tablet o smartphone a letto

