Chi è David Nenci? Scopri tutto qurllo che c’è da sapere sul single che si accinge a sbarcare nel villaggio di Temptation Island.

Nome: David Nenci

David Nenci Data di nascita: 1986

1986 Età: 33

33 Segno zodiacale: /

Professione: Modello e Personal trainer

Modello e Personal trainer Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 188 cm

188 cm Peso: /

Tatuaggi://

Nato a Roma ma cresciuto a Palombara Sabina, David Nenci resta ancora ad oggi legato a questi luoghi dove la sua famiglia risiede a tutt’oggi.

Sportivo fin dalla più tenera età, ha trovato nel padre il suo migliore preparatore atletico. I due infatti condividono la passione per l’attività fisica, ennesimo esempio del valore che i legami familiari hanno nella vita di questo trentatreenne.

“Lo sport è la mia vita. Mi alleno tutti i giorni praticando sia boxe che sala pesi ed il connubio delle due mi offre la possibilità di crescere sia di forza che nella parte muscolare”.

Proprio allo sport David deve il fisico statuario che gli ha spalancato le porte del mondo della moda. La sua vita si divide infatti ad oggi tra passerelle, telecamere e attrezzi. Già perché lo sport non solo è stato un viatico per il lavoro ma è diventato essere stessei un ulteriore impiego: David Nenci è infatti personal trainer nonché proprietario i una palestra, la“Master Gym”, così che, oltre che ad allenare se stesso allena anche tanti ragazzi che aspirano ad ottenere la sua forma fisica. David però è molto chiaro: lui per esser così in forma si allena molte ore al giorno, con costanza e caparbietà, dividendosi tra boxe e sala pesi.

“Tutti devono fare attività sportiva. È una necessità primaria come il mangiare, il bere o il dormire. L’esercizio aiuta nel quotidiano e nel rapporto alla vita come nel sapersi porre obiettivi e raggiungerli con sacrificio. Nella mia palestra voglio far capire la bellezza dello sport, il far dire alle persone “mi manca l’allenamento”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valerio Maggiolini chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Anche il piccolo schermo ha regalato a David Nenci qualche esperienza lavorativa. ha preso parte a molti programmi tv come: Carramba con Raffaella Carrà, I soliti Ignoti, Affari tuoi, Domenica Live, Torto o ragione. Nel 2017 ha partecipato allo spot “sanità e formazione”. Nel 2018 è stato testimonial Fastweb.

Infine è sbarcato a Uomini e Donne. Non pensate però che sia subito salito sul trono: il suo ruolo è stato assai particolare.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

David Nenci Uomini e Donne

A portare David Nenci a Uomini e Donne fu nientemeno che Giulia De Lellis.

L’influencer volle infatti lui come modello nello speciale di Uomini e Donne serale “la scelta”.

Del resto la passione della Moa accomuna senza dubbio i due e Giulia non poteva che puntare su un vero professionista dal fisico statuario per la sua serata più importante.

Per vedere però passare David Nenci dal ruolo di semplice comparsa a quello di protagonista del piccolo schermo dobbiamo attendere lunedì 9 settembre e l’inizio della seconda stagione di Temptation Island 2: sarà lui infatti uno dei single tentatori, ruolo che a quanto pare gli calza a pennello dato che si descrive come un narcisista nato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michele Loprieno chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

David Nenci Instagram

13,mila follower per questo modello e personal trainer il cui fisico cesellato è un vero e proprio biglietto da visita, messo giustamente in bella mostra proprio sul social.

Qui David condivide infatti per lo più scatti dedicati al suo lavoro di modello e anche qualche ricordo delle esperienze nel mondo dello spettacolo. Qui si trova infatti la foto con Giulia de Lellis durante l’esperienza Uomini e Donne ma anche il video della sua visita nella famosa ‘Cabina Rossa’ di Amici, quella dove la De Filippi mette puntualmente Sabrina Ferilli.

David si è comunque oramai affermato nel campo della moda, divenendo testimonial di brand molto importanti come ‘Michael Coal’ e ‘Zegna’, e così le foto sono per lo più scatti degni di un book.

Come biasimare allora le tante ragazze che si beano quotidianamente di cotanta bellezza? Siamo certe che il numero di follower sia destinato ad aumentare vertiginosamente dopo che tutte avremo potuto ammirare David Nenci inquietante del di Temptation Island Vip 2: tutte quelle inquadrature in costume non potranno che conquistarci!

Conquisterà però anche qualche fidanzata? Staremo a vedere.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Temptation Island Vip 2019, ecco i single nel villaggio

Temptation Island VIP: le sei coppie ufficiali che parteciperanno al programma

Mattia Bertucco chi é: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram