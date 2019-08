Temptation Island VIP cast: ecco i nomi delle 6 coppie che parteciperanno al programma condotto da Alessia Marcuzzi

C’è tanta attesa per la nuova edizione di Temptation Island Vip, che andrà in onda a Settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi. I nomi accostati al programma in queste settimane sono stati tanti e, con grande stupore, nessuno di quelli emersi è risultato poi davvero in gara.

Ecco che sull’account Instagram ufficiale di Temptation Island VIP, appare lo spot che andrà in onda in questo periodo su Canale5, con i nomi effettivi dei partecipanti.

Il web non è molto soddisfatto della scelta della produzione, tanto che alcuni follower in risposta al video hanno commentato: ‘ma chi sono questi’? Vedremo se riusciranno invece a catturare il cuore dei seguaci una volta partito il programma.

Ecco i nomi tanto attesi