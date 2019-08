La dieta alcalina dei 7 giorni sta prendendo sempre più piede tra i regimi alimentari. Un modo per riequilibrare il nostro corpo e dimagrire al tempo stesso.

La dieta alcalina dei 7 giorni è una delle nuove tendenze per ottenere più risultato in un colpo solo. Favorisce la salute, migliora l’energia e permette di perdere chili. E non dura nemmeno molto perché bastano sette giorni di regime intenso per ottenere risultati.

La dieta alcalina basa la sua forza su una teoria: bisogna dividere i vari cibi in acidi o alcalini, prendendo come base la scala del pH che va da 0 a 14. In pratica se il valore del singolo alimento è più basso di 7, si tratta di un cibo acido. Se invece è più alto, allora è un cibo alcalino.

Alcuni studi hanno dimostrato che cibi come la carne, gli alimenti lavorato, quelli a base di grano e lo zucchero raffinato sono responsabili del fatto che il nostro corpo produce acidi, un male per la salute.

Aumentano infatti anche se di poco l’acidità del sangue e questo genera un’infiammazione all’interno del nostro organismo. Così il corpo è costretto a filtrare minerali dalle ossa e dai vari organi per riequilibrare il valore di pH corretto pari a 7,4. Portare a tavola cibi dal potere alcalino servirebbe quindi a dimagrire ma anche a prevenire alcune malattie, compreso il cancro.

Dieta alcalina dei 7 giorni, lo schema alimentare

Se non avete mai provato la dieta alcalina, fatelo con la dieta alcalina dei 7 giorni. Quello che vi proponiamo è uino schema di massima, da far comunque approvare ad uno specialista.

GIORNO 1

Colazione: frullato di frutta

Spuntino: un frutto fresco

Pranzo: quinoa con verdure

Spuntino: una manciata di datteri

Cena: risotto ai funghi e scaglie di mandorle

GIORNO 2

Colazione: quinoa soffiata con latte vegetale e frutta fresca

Spuntino: un frutto di stagione

Pranzo: insalata con lattuga, cetriolo, avocado e una manciata di pistacchi

Spuntino: una manciata di noci tostate o altra frutta secca

Cena: pollo con patate arrosto e insalata condita con olio extravergine di oliva e aceto di mele

GIORNO 3

Colazione: muesli con latte vegetale e frutta fresca

Spuntino: 1 frutto

Pranzo: involtini di avocado e lattuga con cipolla rossa più stufato di fagioli bianchi

Spuntino: una manciata di semi di zucca tostati

Cena: pesce arrosto con cavoletti di Bruxelles o peperoni rossi (secondo la stagione). Insalata di cetrioli con olio di oliva e aceto di mele.

frutta secca

GIORNO 4

Colazione: smoothie ai frutti rossi

Spuntino: 1 mango

Pranzo: spaghetti di riso o noodles con verdure

Spuntino: una manciata di albicocche secche

Cena: spaghetti di zucchine al pesto di cavolo nero

GIORNO 5

Colazione: chia pudding

Spuntino: mezza tazza di mirtilli

Pranzo: zuppa di miso con tofu fermentato

Spuntino: una manciata di noci di macadamia

Cena: salmone con verdure arrosto

GIORNO 6

Colazione: porridge con avena e frutti di bosco

Spuntino: un frutto di stagione

Pranzo: insalata di quinoa

Spuntino: una manciata di frutta secca a scelta

Cena: vellutata di zucca

GIORNO 7

Colazione: fiocchi di avena, latte di cocco e burro di mandorle

Spuntino: una banana

Pranzo: insalata di avocado con cavolo e broccolo tritati, condita con semi vegetali misti, olio e limone

Spuntino: una manciata di mandorle

Cena: pollo arrosto con patate dolci al forno e barbabietole

