Al Bano e Romina di nuovo insieme in gara a Sanremo? Possibile, i due avrebbero già un brano. Amadeus potrebbe chiamarli.

Al Bano e Romina di nuovo a Sanremo come ai tempi d’oro? Forse. La suggestione diventa possibile nel momento in cui i due, che hanno ripreso a frequentarsi artisticamente, sembrano aver ritrovato la complicità artistica degli anni migliori.

Al Bano e Romina, con la loro “Felicità”, hanno contagiato tutti e, dopo un periodo buio durato anni, si sono ritrovati e vogliono cavalcare l’enfasi della rinascita di questo sodalizio: Romina Power, dal canto suo, ha già ammesso di esser tornata in sala d’incisione. “Sto lavorando ad un mio nuovo album da solista, mentre con Al Bano abbiamo appena inciso una canzone che mi piace moltissimo”, ha detto la Power, vagheggiando anche di una misteriosa sorpresa televisiva, senza svelare quale. Quindi l’ipotesi Sanremo viene naturale.

24 anni dopo la loro ultima apparizione in gara, Amadeus – al timone di questa nuova edizione della kermesse – potrebbe richiamarli per dare alla manifestazione quella curiosità in più che coinvolgerebbe tutti gli amanti del vintage e non solo. Certamente sarebbe una bella inversione di rotta, specialmente dopo la ‘Rivoluzione Baglioni’ che aveva portato il Festival su rotte più moderne e avanguardiste, ma un’occasione preziosa in termini di appeal.

Il pubblico, infatti, potrebbe accogliere con simpatia questa operazione nostalgia che già solletica la mente dei più curiosi. In particolar modo abbinata al chiacchiericcio che potrebbe scatenare: “Sanremo mi piacerebbe condurlo, magari con al fianco Mina”, ha detto il cantautore di Cellino San Marco. Una vera e propria candidatura per il 2021.

Al Bano e Romina verso Sanremo 2020: semplice ipotesi o c’è del vero?

I critici l’hanno presa come una strategia per sviare i rumors che portano, invece, a Sanremo 2020. Sempre più nel vivo i dettagli, ad inizio anno, quando verranno svelati i big in gara, vedremo se Al Bano e Romina calcheranno nuovamente l’Ariston oppure no. Se così non dovesse essere, di che sorpresa parlava Romina, durante l’intervista rilasciata al sito “La voce grossa”? Magari una semplice ospitata, come quella di qualche anno fa che è stata vista in tutto il mondo?

Sarebbe bello ma non abbastanza, ora che i due hanno deciso di riprovarci artisticamente: sarebbe interessante capire su quali sonorità vorrebbero concentrarsi, ventiquattro anni d’assenza sono tanti e i gusti musicali cambiano. Sapranno, eventualmente, incontrare il favore della giuria? Come diceva un altro maestro della canzone italiana: “Lo scopriremo solo vivendo”, intanto l’indiscrezione è stata lanciata. Da qui a febbraio usciranno, sicuramente, altri particolari.

