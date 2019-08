Temptation Island Vip 2019, ecco i single nel villaggio

Temptation Island Vip 2019 è sulla rampa di lancio. In questi giorni le prime riprese del docureality. E dal 19 settembre, salvo cambiamenti in corsa, per cinque o sei settimane l’appuntamento fisso nel serale di Canale 5. Delle sei coppie ormai sappiamo tutto, ma ora spunta anche qualche nome per i tentatori.

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della produzione di Temptation Island Vip 2019 perché come al solito preferisce lasciare un po’ di mistero. Però sul web sono spuntati diversi indizi e nomi di personaggi legati soprattutto a Uomini e Donne, come corteggiatori ma anche come tronisti.

Nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island Vip 2019 infatti presto potremmo vedere Alessandro Catania, che è stato ex corteggiatore di Nilufar Addati. Con lui anche Antonio Moriconi e Fabrizio Baldassarre. Gli appassionati di Uomini e Donne si ricorderanno sicuramente di loro. Moriconi è stato corteggiatore di Teresa Langella.

Baldassarre invece è tornato due volte negli studi di Queen Mary: la prima per Sabrina Ghio e più di recente quando sul trono c’era Angela Nasti.

Un altro nome caldo tra i single di Temptation Vip 2019 è quello di Nicolò Brigante: nell’edizione 2018 era stato tronista, alla fine aveva scelto Virginia Stablum. Ma la loro storia è naufragata dopo poche settimane.

Temptation Island Vip 2019, alcune ex corteggiatrici nel villaggio

Ma importanti indiscrezioni arrivano anche per le tentatrici. Pure in questo caso la redazione di Temptation è andata a pescare facce note al pubblico. Pare infatti che Pago, Ciro Petrone, Stefano Macchi, ‘Er Faina’, Andrea Ippoliti e Simone Bonaccorsi avranno a che fare con diverse corteggiatrici.

I primi nomi caldi sono quelli di Valentina Galli. Quest’anno l’abbiamo vista a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Insieme a lei anche Federica Spano, ex corteggiatrice in passato di Andrea Cerioli. E poi Federica Francia, che si era presentata nello studio di Uomini e Donne per Andrea Zelletta.

Ma ci sarà spazio per un’altra protagonista amatissima e discussa del dating show di Maria De Filippi. Lei è Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini La ragazza già all’epoca aveva fatto molto parlare di sé e siamo sicuri che troverà il modo di farsi notare dal pubblico e dai fidanzati.

Si annunciano settimane molto calde all’Is Morus Relais, sede della seconda edizione di Temptation Island Vip 2019. Quali coppia saranno a rischio?

