Quentin Tarantino e sua moglie Daniella Pick aspettano un bambino: sarà papà per la prima volta a 56 anni. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Quentin Tarantino sta per diventare papà all’età di 56 anni. Per lui è il primo bambino e lo avrà dalla sua bellissima moglie Daniella Pick, una modella e cantante israeliana. I due si sono conosciuti 10 anni fa e l’anno scorso sono convolati a nozze.

Solo pochi anni fa per il registra non era contemplata l’idea di mettere su famiglia: “Quando giro un film non faccio altro. Non ho moglie, non ho figli. Niente si puo’ mettere in mezzo”. Questa è la dimostrazione che nella vita tutto può cambiare.

