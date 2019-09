Chi è Michele Loprieno? L’attore è stato uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne e adesso si accinge a sbarcare a Uomini e Donne. Conosciamolo meglio.

Età: 53 anni

53 anni Data di nascita: 1966

1966 Segno Zodiacale: /

Luogo di nascita: Bari

Bari Professione: Attore

Attore Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: nessuno

Michele Loprieno ristorante pizzeria

E’ qui che si potrebbe recare chi volesse conoscere uno dei protagonisti 2019 del trono over di Uomini e Donne, nonché della seconda edizione di Temptation Island vip.

Michele Loprieno è infatti uno dei soci proprietari di Terrazze Monachile, ristorante e lunghe bar collocato in uno dei luoghi più suggestivi e iconici di Polignano a Mare.

Il ristorante ha un buon successo, con ottime recensioni on line e una clientela senza dubbio aumentata dio l’esperienza televisiva di uno dei suoi proprietari.

In questo locale super esclusivo a picco sul mare, Michele ha, non a caso, registrato il video in cui dava il uso addio a Uomini e Donne. Rivediamolo insieme.

Michele Loprieno Facebook

L’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne non è decisamente un tipo social. Nonostante la popolarità raggiunta con il programma di Maria De Filippi e la vita da attore, Michele Loprieno non è attivo né su Instagram né su Facebook.

Su entrambi i social esistono profili riconducibili al sosia di George Clooney ma entrambi contano si e no un paio di pubblicazioni.

Nonostante la propensione per il mondo dello spettacolo, dunque, Michele Loprieno è decisamente poco incline a condividere la propria vita privata con i suoi fan.

Michele Loprieno lavoro

Non abbiamo molte informazioni circa la formazione e la carriera di Michele Loprieno prima che arrivasse a Uomini e Donne.

Si sa con certezza che il barese ha come impegno principale quello di attore: negli anni è stato ingaggiato per diversi programmi televisivi ma anche nell’ambito teatrale. ricordiamo ad esempio la parodia della famosa serie americana, E.R. Medici in prima linea chiamato, in questo caso, E.R. Medici al capolinea: nello show cielo ha reso popolare soprattutto nella sua Bari, Michele Loprieno indossava i panni del Dott. Giorgio Clone, rivisitando il ruolo che ha reso famoso l’attore George Clooney con cui il barese sembra avere una notevole somiglianza.

La fama di Michele esplode però quando nel 2019 entra a far parte del cast di Uomini e Donne. Qui, dopo aver rifiutato di frequentare la famosissima Gemma Galgani, Michele inizia ad uscire con Luisa Anna Monti ma tra i due la storia non decolla. Michele decide allora di focalizzarsi principalmente sulla dama Claudia Montichiara, con la quale la conoscenza sembrerebbe essersi rapidamente arenata.

Una furente lite con Armando Incarnato, che insieme a Simona Polidori gli ha mosso delle pesanti accuse sul suo modo di interloquire con una donna, presentando anche una segnalazione con una presunta conversazione dai toni caldi che il pugliese avrebbe intrattenuto con una ragazza molto giovane, lo hanno spinto a decidere di abbandonare il programma.

“Non c’è niente che non rifarei. Non mi pento di nulla. A Uomini e Donne ho portato Michele Loprieno, la persona e non il personaggio e, benché faccia anche l’attore, ho dimostrato, proprio con la mia decisione di abbandonare, che non ero lì per le telecamere. Certo che è una grande opportunità, una bella vetrina, ma io le mie serate da presentatore le facevo prima come le faccio ora. Adesso c’è solo più gente che mi riconosce per strada e che mi dimostra affetto, ma io avevo deciso di partecipare per trovare una donna che spero ancora che arrivi. Esco senza rimpianti. Forse avrei potuto rimanere ancora un po’, anche se ormai la trasmissione sta per finire e io per diversi impegni lavorativi in questo momento ho poco tempo. Inoltre, non sono riuscito a farmi scivolare addosso certe cose… penso alle parole di Simona, oltre che alle cose ha sostenuto Armando. E’ stata una cosa più forte di me.”

Michele Loprieno film

Michele Loprieno cerca da diverso tempo di sfondare nel mondo della recitazione. Diverse le esperienze per piccolo schermo e teatro annoverate nella sua carriera.

Dopo aver recitato nel 2005 in Black Ice – Pirati nella rete, per la regia di Giuseppe Falagario, nel 2009 Michele Loprieno si lancia nel mondo del teatro, partecipando allo spettacolo Sexy Slalom a cura di Vito Signorile.

Nel 2014 l’attore barese recita per l’emittente locale Telenorba, ne L’Ariamara 4 per poi essere ingaggiato, nel 2016, per conto della pubblicità intitolata Medici e Pazienti, la sua esperienza forse più celebre per il grande pubblico.

