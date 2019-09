Chi è Valerio Maggiolini, il single giunto presso la seconda edizione di Temptation Island Vip 2019 nel ruolo di tentatore?

Nome: Valerio Maggiolini

Valerio Maggiolini Data di nascita: 1994

1994 Età: 25 anni

25 anni Segno zodiacale: /

Professione: /

Luogo di nascita: Bari

Bari Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: Ha un tatuaggio sulla gamba

Valerio Maggiolini Instagram

55.000 followers, senza mai aver fatto apparizioni in tv. E’ il numero da capogiro che può vantare questo ragazzo semisconosciuto di appena 25 anni.

Sul social emergono le sue passioni, come quella per i viaggi: non solo ha visitato luoghi meravigliosi come Dubai, Cuba e Messico ma ha anche vissuto viaggi veramente particolari, come quello che, assieme ad alcuni amici, lo ha condotto in macchina da Bari a Budapest.

Anche la moda sembra ricoprire un ruolo importante nella vita del ragazzo che, del resto, ha anche lavorato in quell’ambiente come indossatore.

Per il resto ciò che emerge è il profilo Instagram di un venticinquenne mozzafiato che ben comprendiamo come abbai saputo attirare le attenzione del mondo social nonostante la popolarità nella vita reale stenti ancora ad arrivare.

Valerio Maggiolini Temptation Island Vip

Un vero e proprio trampolino di lancio per sfondare nel mondo degli influencer, destino per il quale d’altronde pare avere tutte le carte in regola.

Originario di Bari, dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico del suo paese, nel 2017 Valerio Maggiolini consegue la laurea breve in scienze giuridiche presso l’Università degli studi di Bari. Segue poi il master di 1º livello, presso l’Università LUM Jean Monnet in “Imprenditorialità e General Management“.

Valerio Maggiolini coltiva però anche molte passioni tra cui la musica, passione che il ragazzo ritiene essere anche un’ottima cura per allietare i dolori che una persona può provare, e i film che ama vedere nel tempo libero. Il resto del tempo trascorso lontano dallo studio lo spende in palestra, persuaso che un corpo sano ed allenato sia fondamentale nella vita di una persona.

Per partecipare a Temptation Island Vip 2019 ha preso pausa dal suo lavoro come collaboratore presso uno studio legale rinomato di Milano oltre che da uno stage sulla gestione di impresa presso la Innovation Polymer Engineering.

Un giovane talentoso con molta grinta e determinazione, sicuramente riuscirà a realizzare i suoi obiettivi professionali. Tra essi c’è anche il successo nel mondo dello spettacolo? A giudicare dal suo coinvolgimento in alcune campagne pubblicitarie, come quella per il brand Retrò, viene da pensare di sì.

Se sulla sua vita professionale sappiamo tanto, decisamente meno ci è noto della sua vita sentimentale.

Sui social non appare vicino a nessuna donna cosa che gli ha concesso di dare il via alla sua prima partecipazione in un programma televisivo. Valerio Maggiolini sarà così un tentatore nella seconda edizione di Temptation Island Vip.

Qui siamo certe che non mancherà di affascinare le fidanzate del villaggio, giocando su un fisico mozzafiato e un profilo culturale sera dubbio degno di nota. Saprà però conquistarne una fino a spingerla a cambiare vita? Staremo a vedere.

