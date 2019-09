Chi è Alessandro Catania? Conosciamo meglio l’ex corteggiatore di Nilufar Addati poi sbarcato come single tentatore a Temptation Island Vip 2.

Nome: Alessandro Catania

Alessandro Catania Età: /

Data di nascita: /

Segno zodiacale: /

/ Luogo di nascita: Bologna

Bologna Professione: Sales Representative

Sales Representative Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: Ha un tatuaggio sul braccio destro: dalle foto pubblicate su IG sembrerebbe un serpente.

Date le sue scarse esperienze televisive e un senso della privacy alquanto sviluppato, di Alessandro Catania si sa veramente poco.

Non conosciamo al data di nascita precisa ma grazie ai suoi profili social possiamo apprendere qualche nozione extra sulla sua vita.

In primo luogo sappiamo che ha conseguito il diploma presso il Liceo Artistico F. Arcangeli di Bologna, dove ha studiato Interior design, dopo di che pare aver studiato presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna all’indirizzo Scienze della comunicazione e dell’informazione.

Alessandro Catania lavora attualmente come Sales Representative (ovvero rappresentante commerciale) presso Rizzoli – Corriere della Sera, anche se sul suo profilo LinkedIn si deduce che abbia lavorato in precedenza come libero professionista.

Che altro possiamo dedurre dai suoi social? Senza dubbio un grande amore per lo sport e gli animali: Alessandro pare appassionato di basket e sci nonché innamorato dei gatti. Pratica anche lo Skateboard e tra le sue esperienze lavorative più interessanti annovera il ruolo di testimonial per il noto brand Versace nel 2017.

Che altro c’è da sapere su Alessandro Catania? Proviamo a scoprirlo insieme.

Alessandro Catania tentatore

Qualcuno lo ricorderà quando un paio di anni fa fece il suo esordio televisivo in quel di Uomini e Donne. Alessandro Catania si presentò infatti all corte di Maria De Filippi per corteggiare la bella Nilufar Addati, esperienza che non sarebbe durata a lungo poiché la tronista partenopea, dopo averlo tenuto sulla sedia per un po’, lo rimandò a casa perché non interessata.

Adesso Alessandro ci riprova e si presenta come single alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Il suo fisico mozzafiato ha sin da subito colpito Serena Enardu, fidanzata di Pago, che ogni giorno che passa appare sempre più affascinata dal bel bolognese. I presupposti per un percorso intrigante ci sono proprio tutti.

Alessandro Catania Instagram e Facebook

Il profilo Instagram di Alessandro Catania non appare così curato. Il ragazzo non pubblica moltissimo e quando si esprime con qualche post sono generalmente all’insegna del lavoro (shooting fotografici) o di qualche vacanza con gli amici.

Certo il ragazzo non appare affetto da oversharing e il risultato è un profilo che stenta a decollare. I 1579 follower appaiono infatti come una cifra solamente iniziale per un bolognese tanto affascinante.

Che l’esperienza a Temptaiton Island Vip possa lanciarlo oltre che sul piccolo schermo anche nel mondo social? Staremo a vedere.

Alessandro Catania Nilufar

Anche se in pochi lo ricorderanno, Alessandro Catania è già comparso sul piccolo schermo e sempre inquietante del di Canale Cinque.

Il ragazzo non è nuovo nell’universo di Maria De Filippi. Era infatti la stagione 2017-2018 quando Alessandro Catania scendeva le celeberrime scale di Uomini e Donne pronto a corteggiare la bella Nilufar Addati.

Peccato però che l’esperienza peri giovane fu a dir poco fulminea: la ragazza infatti non rimase colpita dal bel bolognese e, dopo alcuni minuti sulla bollente sedia, lo rispedì a casa con tanti ringraziamenti.

Che Nilufar debba fare un mea culpa? Sarà Temptation Island Vip 2 a svelarcelo.

