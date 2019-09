Simone Bonaccorsi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Simone Bonaccorsi è un modello di 24 anni. Lui è nato il 4 Dicembre 1995 a Catania sotto il segno del Sagittario, è alto 188 centimetri e pesa circa 76 kg. Suo padre si chiama Mario mentre suo madre si chiama Beatrice, a anche un fratello più piccolo che si chiama Leonardo: è nato ad ottobre del 2018.

Il 24enne ha frequentato L’I.T.I.S Archimede di Catania tuttavia non ha deciso di proseguire gli studi ed ha infatti intrapreso la carriera modello. Simone ama molto lo Sport nuoto, palestra ma soprattutto Beach Tennis infatti è il campione siciliano in carica sia nella categoria “singolo” che nella categoria “doppio misto”. Ama molto gli animali, in particolare i cani, ed ha un Labrador di nome Cleopatra.

Nome: Simone Bonaccorsi

Età: 24 anni

Data di nascita: 4 Dicembre 1995

Luogo di nascita: Catania

Segno zodiacale: Sagittario

Titolo di studio: Diploma

Professione: Modelo

Altezza: 188 cm

Peso: 76 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Simone Bonaccorsi: Instagram

Simone Bonaccorsi è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 27,7mila followers e oltre 1300 post. Sul suo account ama condividere foto insieme alla sua famiglia e alla sua ragazza ma sono presenti anche selfie e scatti che riguardano il suo lavoro. Sul web è possibile trovare diversi profili che rimandano al suo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Simone ha anche un profilo su Facebook, conta circa 500 followers e lo potete trovare qui. Su Twitter non è molto attivo infatti l’ultimo post pubblicato risale al 12 gennaio 2017, il suo account è questo.

Simone Bonaccorsi: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Simone Bonaccorsi sappiamo che ha un relazione con Chiara Esposito, professoressa del noto programma tv “L’eredità” in onda su Rai Uno. Si sono conosciuti ad un concorso di bellezza e tra i due è scattato subito qualcosa.

In quel periodo lui aveva 17 anni mentre lei 14, la loro relazione è durata 5 mesi poi lei lo ha lasciato perché stava affrontando un periodo stressante, divisa tra il lavoro e la scuola. Qualche mese fa si sono rincontrati e hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto, Simone e Chiara sognano di mettere su famiglia e di avere molti figli ma tra qualche anno dopo essersi affermati in ambito lavorativo.

Simone Bonaccorsi: carriera

Simone Bonaccorsi come detto in precedenza è un modello infatti ha iniziato a sfilare fin da quando era un adolescente. La sua bravura e bellezza gli hanno permesso di essere nominato mister Sicilia e successivamente ha guadagnato la fascia de “Il più bello D’Italia”, vincendo l’ambito titolo “Mister Italia 2018”. Gianni Sperti, invece, lo ha eletto “Mister Intimo”.

Il 24enne ha avuto anche l’opportunità di sfilare per importantissimi brand quali Versace, D&G, Replay, Iceberg e ancora Guess, Rifle, Calvin Klein intimo, Harmont & Blaine e tanti altri. Ha partecipato all’ottava edizione di Ciao Darwin nella puntata che vedeva in sfida i belli contro i brutti.

Nel 2019 decide di partecipare insieme alla sua ragazza a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto. Oltre lui e la sua compagna gli altri protagonisti di questa edizione sono: Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Damiano “Er Faina” e Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI