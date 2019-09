Chi è Alessandro Graziani? Scopri tutto quello che c’è da sapere sul campione di pallavolo sbarcato come single a Temptation Island Vip 2.

Nome : Alessandro Graziani

: Alessandro Graziani Età: 28 anni

28 anni Data di nascita: 2 febbraio 1991

2 febbraio 1991 Segno Zodiacale: Acquario

Acquario Luogo di nascita: Genova

Genova Professione: Giocatore di Pallavolo

Giocatore di Pallavolo Altezza: 193 cm

193 cm Peso: /

Tatuaggi: Alessandro ha una grossa ancora tatuata sul fianco sinistro insieme ad una bussola con la scritta “Ovunque”.

Alessandro Graziani Instagram e Facebook

3.531 follower per un profilo Instagram che, fatta eccezione per qualche scatto in vacanza o con amici e parenti, parla di una cosa sola: la pallavolo.

Tra allenamenti, partite e qualche momento con gli amici pare dunque scorrere la vita di questo ragazzo. Chissà però che la recente esperienza televisiva non possa aggiungere un po’ di pepe a tutto ciò.

Non resta che stare a vedere e intanto seguire Alessandro Graziani oltre che sul piccolo schermo anche su @grazianialessandro91.

Alessandro Graziani età

Nato il 2 febbraio 1991 a Genova, Alessandro Graziani, nonostante la sua giovane età, ha collezionato una vita carica di esperienze.

L’opportunità datagli dal suo lavoro di girare la Penisola in lungo e il largo ha fatto sì che, a 28 anni, Alessandro si possa dire assai più maturo dei suoi coetanei.

La pallavolo, come tutti gli sport praticati ad alti livelli, insegna infatti anzi tempo il sacrificio e la disciplina.

Alessandro è del resto un vero sportivo: appassionato anche di beach volley, si allena costantemente anche in palestra per garantirsi poi la forma fisica migliore una volta in campo.

L’unica distrazione dal suo impegno sportivo è stato un servizio fotografico realizzato a Siena e, naturalmente, qualche bel viaggio, ultimi dei quali ad Amsterdam e Palma di Maiorca come testimoniano i suoi profili social.

Alessandro Graziani volley

Oggi schiacciatore in serie A3, Alessandro Graziani ha mosso i primi passi nel mondo dello sport all’età di appena quattordici anni.

Una passione sfrenata lo ha subito spinto verso il mondo della pallavolo. Sono le giovanili della squadra della sua città (l’Olympia Genova Voltri) a regalargli sin da subito l’opportunità di mettersi in mostra in virtù del suo talento e della sua determinazione.

Ci vuole poco affinché Alessandro Graziani capisca che quella che era una semplice passione può trasformarsi in un vero e proprio lavoro.

Inizia così a girar l’Italia e, squadra dopo squadra, riesce ad arrivare prima in serie B1, con l’Igo Genova Volley, poi in serie B2, con il Plastipol Ovada e, infine, con il Sabaudia in serie A3. Di mezzo ci sono molte altre squadre e tante esperienze che hanno reso Alessandro Graziani un giocatore e un uomo migliore.

Alessandro Graziani Temptation Island

Di recente alla pallavolo Alessandro Graziani ha voluto tentare di affiancare una nuova tipologia di lavoro, quella legata al mondo dello spettacolo.

Ha infatti accettato di prendere parte come single a uno dei programmi punta di Canale Cinque, Temptation Island Vip, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi.

Si tratta della primissima esperienza televisiva per il pallavolista genovese ma non stentiamo a credere che il fisico statuario unito a una vita carica di esperienze e passione lo aiuteranno a dare il meglio di sé, emergendo senza dubbio tra le fila dei tentatori.

