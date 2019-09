Stefano Sala si è sposato questa estate in gran segreto, la fortunata è la sua ex compagna Dasha Dereviankina

Stefano Sala si è sposato in gran segreto ma non ieri o una settimana fa pensi il 15 Agosto del 2019, a Ferragosto. La fortunata non è altri che la sua ex compagna Dasha Dereviankina. Lo ha rivelato 361magazine che, senza dubbi, lo da per certo e rivela anche alcuni dettagli del matrimonio.

La notizia ha lasciato tutti senza parole visto e considerato che soltanto qualche mese fa sembrava doversi dire addio. I due si erano allontani e stavano affrontando un periodo di crisi a causa della partecipazione del modello al Grande Fratello. Infatti lui nel corso del programma si era avvicinato molto a Benedetta Mazza e questo ha creato inevitabilmente dei problemi che ora appaiano senza dubbio risolti.

Stefano Sala convola a nozze con Dasha

Stefano Sala, secondo il 361magazine ha compito il grande passo con Dasha: “Sala si è sposato. Dopo essersi lasciati, lui e Dasha (si vociferava un flirt con Benedetta Mazza), si sono ripresi per non lasciarsi più. Così, sono convolati a nozze in gran segreto il 15 agosto 2019 sul Lago di Como.

Poi aggiunge: “Una cerimonia intima aperta solo ai familiari e agli amici più stretti. Non poteva mancare il suo amore più grande: Sofia, la figlia che ha avuto dalla relazione con Dayane Mello.”

Per il momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati ma una cosa è certa il feeling sentimentale, dopo le burrasche durante e dopo il Grande Fratello Vip, è del tutto ritrovato: Dasha e Sala sono innamorati e chissà, a breve arriverà anche un’altra lieta notizia magari l’arrivo di un bel bebè

