Chi è Giancarlo Picariello? Conosciamo meglio in quarantenne imprenditore arruolato tra i single di Temptation Island Vip 2 ma già noto al mondo del gossip.

Quarant’anni, gestore di locali e ristoranti di Pozzuoli, salito agli onori del gossip quando per il Capodanno 2019 pubblicò sul suo profilo Instagram una foto avvinghiato nientemeno che a Belen Rodriguez.

Per qualche tempo in molti si domandarono se non fosse proprio lui la nuova fiamma della showgirl argentina ma a quanto pare i due hanno solo una blasonata amicizia in comune, il “Pocho” Lavezzi, ex calciatore del Napoli e amico fraterno di Giancarlo fin dai tempi in cui Ezequiel vestiva la casacca azzurra.

Giancarlo Picariello cerca dunque ancora l’amore e pare aver deciso di giocarsi il tutto per tutto. Eccolo infatti pronto a dare il meglio di sé nel villaggio più spiato della tv, quello di Temptation Island Vip 2.

L’imprenditore sarà infatti tra i single che cercheranno di minare le coppie in gara. Riuscirà a conquistare le fidanzate? Senza dubbio metterà in campo tutto il suo spiritò conquistatore da frequentatore assiduo degli ambienti vip. Staremo a vedere se questa volta avrà successo.

Giancarlo Picariello Instagram

Un profilo da 11,2mila follower, numeri che ci parlano di un vip navigato e che dunque sorprendono quando si scopre essere abbinati a un imprenditore partenopeo.

Giancarlo Picariello conduce però già una vita da vip e ne è una testimonianza proprio il suo profilo Instagram, carico non solo di foto con personaggi del jet set come Gianluca Vacchi e, appunto, la bella Belen Rodriguez o il “Pocho” Lavezzi, ma ancheggi scatti in giro per località esclusive, locali glamour e spiagge mozzafiato.

La vita da star sembra dunque già sorridere a Giancarlo Picariello e dopo l’esordio televisivo in quel di Temptation Island Vip 2 non possiamo che prevedere un’ulteriore ascesa.

Giancarlo Picariello Temptation Island Vip

Pr, vocalist, comproprietario del ŌTORO by RIZZI di Ibiza… Giancarlo Picariello si presenta a Temptation Island Vip con una buona serie di assi nella manica, tutti da giocare con le fidanzate del villaggio.

Già perché da single l’imprenditore partenope cercherà dominare le già vacillanti certezze delle ragazze, giunte al programma per mettere alla prova la loro relazione più o meno di lunga data.

Giancarlo Picariello sarà assieme a un nutrito elenco di scapoli d’oro: Valerio Maggiolini, Antonio Moriconi, Mattia Bertucco, Jack Queralt, David Nenci, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Ale Catania, Fabrizio Baldassarre, Samy Youssef e Riccardo Colucci.

Sarà tra i nome che vedremo emergere di più? Lo scopriremo tra pochi giorni.

