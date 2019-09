Chi è Ricky Costantino? Scopri quello che c’è da sapere sul single di Temptation Island Vip 2, allenatore di calcio dal fisico mozzafiato.

Altezza: 190

Peso:85

Occhi: marroni

Taglia: 48/50’

Ventotto anni, allenatore di calcio. Lo scorso anno era a Legnano e allenava i 2009 lilla, adesso, un anno dopo, si ritrova tra i single di Temptation Island Vip 2.

La strana parabola di Ricky Costantino è partita dal mondo del calcio (militando nelle file dell’Inter, occasione che lo ha portato a calpestare la scala del calcio milanese: San Siro), per passare poi a quello della moda e, infine, al piccolo schermo, presentandosi tra le fila dei single in quel di Temptation Island 2.

Il pubblico televisivo però ha già conosciuto Ricky Costantino. Riuscite a ricordare dove? Vi aiutiamo noi a ripassare un po’ i trascorsi televisivi dell’allenatore. Lo abbiamo incontrato per la prima volta nel programma televisivo di Canale 5 Uomini e Donne, dove è stato corteggiatore di Clarissa Marchese, Desirèe Popper e Rosa Perrotta.

L’amore non. sbocciò ma, del resto, Ricky mirava soprattutto a far spalancare dinnanzi a lui le porte del mondo dello spettacolo:

“Gioco a calcio da sempre, ho iniziato per passione per poi farne la mia professione. Da tempo però alla mia grande passione si è affiancato il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo. Sono stato testimonial di diversi marchi tra cui Jago Perez e Hardwork, ho lavorato come modello sia per marchi italiani che stranieri. “

Ora con Temptation Island Vip 2 muove un nuovo passo verso il successo. Sarà quello decisivo? Staremo a vedere, intanto proviamo a conoscere meglio questo ragazzo.

Ricky Costantino Instagram

49,1mila follower, un numero da capogiro per il profilo Instagram di questo giovane solamente ai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Merito di tanto successo è probabilmente da ricercare nel fisico mozzafiato messo in bella mostra scatto dopo scatto.

Foto in costume da bagno come se piovesse, pose da book fotografico e uno sporadico ricordo dell’avventura a Uomini e Donne sono gli ingredienti del vincente profilo Instagram di Ricky Costantino, tanto efficace da riscuotere tanto successo con appena una novantina di foto.

Che dire? Il successo pare destinato a sorridere a questo ragazzo.

Ricky Costantino Temptation Island Vip 2

“Ciao a tutti sono Ricky, ho ventotto anni e vengo da Milano. Nella vita sono sempre stat uno sportivo ma da qualche anno a questa parte lavoro nel mondo della moda. Spero di conoscervi e aver modo di scambiare qualche chiacchiera con voi. Grazie”

Così si presenta alle coppie di Temptation Island Vip 2 Ricky Costantino, invitato come gli altri tentatori da Alessia Marcuzzi a dire due parole prima di consegnare la sua ghirlanda che andrà a Nathaly Caldonazzo, il tutto sotto l’occhio iper critico del fidanzato di lei Andrea.

Quest’ultimo sarcasticamente commenta “in bocca al lupo” ma pare proprio che Ricky non abbia bisogno di grossi incoraggiamenti.

Appena entrati nel villaggio è lui infatti a cercare di conoscere subito meglio Nathaly, chiedendole come mai non conviva con Andrea e lasciandola raccontare i punti deboli del loro rapporto.

“Il mio consiglio è lascia stare però quando uno è dentro, ha dei sentimenti, c’è l’amore, è tutto diverso e ci vuole più tempo”, commenta Ricky e Nathaly risponde:

“O magari ci si innamora di qualcun altro”

Allusione a un pizzico di interesse nascente? Staremo a vedere, intanto un traguardo è stato raggiunto e lo sancisce lo stesso Ricky Costantino:

“Nathaly è rinata, ce l’abbiamo fatta”

Un passo in più il ragazzo lo fa quando, dopo il primo doloroso falò, si avvicina a Nathaly per chiederle come va e le regala un tenero bacio consolatore. Vai così Ricky!

