La betulla è una pianta molto utilizzata per le sue molteplici proprietà, non solo per la cellulite. Scopriamo le proprietà curative e come utilizzarla

Betulla Fonte: Istock-Istock

La betulla è una pianta che appartiene alla famiglia Betulaceae, largamente utilizzata in cosmesi per combattere la cellulite. E’ una pianta molto diffusa anche in Italia, e non solo, impiegata come rimedio naturale per le sue proprietà curative. La betulla è utilizzata nella fitoterapia per le sue molteplici proprietà sia diuretiche che depurative. Scopriamo di più sulle sue proprietà, come utilizzarla e se presenta delle controindicazioni.

Proprietà curative della betulla

Fonte : Istock-Photo

Come già ribadito la betulla è molto utilizzata in fitoterapia soprattutto per le sue proprietà:

diuretiche

depurative

Le foglie della betulla contengono :

flavonoidi,

vitamina C,

acido clorogenico e caffeico,

resine,

oli essenziali.

Grazie alla stimolazione della diuresi, le foglie di betulla aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso e le sostanze che tendono ad accumularsi nel nostro organismo. I liquidi in questione sono gli acidi urici che possono provocare la gotta e i reumatismi.

L’azione diuretica della pianta, agisce anche come prevenzione per renella e affezioni del tratto urinario come la cistite. La betulla è considerata quindi un rimedio infallibile contro la cellulite, perchè aiuta ad eliminare la pelle a buccia d’arancia, grazie alla proprietà diuretica. Le donne che sono sempre alla ricerca di eliminare gli inestetismi della cellulite possono utilizzarla, ma anche per prevenire o curare l’ipertensione.

Inoltre la foglia di betulla, svolge anche un’azione antinfiammatoria, viene impiegata per le infezioni più comuni come:

tosse

mal di gola

Le sue proprietà antisettiche aiutano a combattere queste infezioni e inoltre le donne che soffrono di disturbi premestruali ne è consigliato l’utilizzo. E’ ideale per chi ha problemi di cuore, in quanto stimola la produzione di colesterolo buono HDL, contrastando quello cattivo LDL, evitando l’accumulo di grassi nelle vene. Quindi la betulla stimola la microcircolazione, prevenendo la comparsa di capillari e vene varicose sulle gambe, l’incubo di molte donne giovani e non solo.

Come utilizzare la betulla

La betulla viene assunta attraverso:

infusi

decotti

Si impiegano le foglie fresche o essiccate, si possono acquistare in erboristeria e nei negozi specializzati.

Per prepararla basta versare 1 cucchiaio di foglie di betulla in 1 tazza di acqua bollente, poi coprite, lasciate in infusione per 10 minuti. Dopo filtrate e bevete, è consigliabile berne 2 tazze al giorno lontano dai pasti. In alternativa all’infuso si può preparare il gemmoderivato della betulla, da assumere sottoforma di gocce: la dose giornaliera può variare dalle 30 alle 50 gocce per 2-3 volte al giorno.

E’importante chiedere consiglio al proprio medico prima di qualsiasi utilizzo, soprattutto se si assumono farmaci.

La betulla si può utilizzare anche per uso esterno, sotto forma di olio, ed è utile per contrastare:

acne

psoriasi

eczemi

E’ importante massaggiarla sulle zone interessate anche più volte al giorno, dopo aver consultato il dermatologo. La betulla si trova in commercio anche sotto forma di olio essenziale, per:

rinforzare i capelli

contrastare la forfora

Basta diluire poche gocce di olio essenziale di betulla nello shampoo che utilizzate abitualmente, oppure potete utilizzarlo diluito con un olio vegetale vettore, come l’olio di mandorle, per contrastare pelle secca e dermatiti.

Controindicazioni

L’assunzione della betulla è controindicata per le donne che sono allergiche:

ai pollini

al sedano

all’aspirina

La causa è dovuta dalla presenza di salicilati. Inoltre non può essere assunta in caso di

insufficienza cardiaca

insufficienza renale

ipersensibilità

I salicilati potrebbero inoltre passare attraverso il latte materno, causando le reazioni allergiche nel neonato, per questo è sconsigliato assumere la betulla in gravidanza o durante l’allattamento. E’ importante consultare il medico se si assumono farmaci diuretici, anticoagulanti, barbiturici e ipotensivi e, in generale, se si segue una cura farmacologica.

