Cecilia Zagarrigo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Cecilia Zagarrigo è una ragazza di 25 anni. Lei è nata il 30 Luglio 1994 a Torino sotto il segno del Leone, è alta 175 centimetri e pesa circa 58 kg. Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi iscrivendosi all’Università presso la facoltà di Giurisprudenza: le mancano pochi esami alla laurea

La 25 ama molto fare fitness, shopping ed una grande appassionata di moda, un fattore che si può notare benissimo anche dando un semplice sguardo al suo account Instagram. Per quanto riguarda i tatuaggi, lei ne ha moltissimi ma senza dubbio quello che si notano subito sono una bambolina giapponese tatuata sulla spalla e la frase “ogni inizio, inizia da una fine”.

Il suo nome è diventato noto nel mondo dello spettacolo principalmente per la sua doppia partecipazione a Uomini e Donne ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Nome: Cecilia Zagarrigo

Età: 25 anni

Data di nascita: 30 Luglio 1994

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: Diploma

Professione: Influencer

Altezza: 175 cm

Peso: 58 kg

Instagram Facebook

Cecilia Zagarrigo: Instagram

Cecilia Zagarrigo è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 583mila persone e con conta circa 1591 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici, sono presenti anche shooting fotografici e scatti che riguardano la sua vita privata. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 25enne ha un profilo anche su Facebook, qui è solita condividere principalmente selfie e shooting fotografici, trovate il suo profilo qui. Mentre su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo l’annuncio della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Cecilia Zagarrigo: carriera

Cecilia Zagarrigo è un influencer e una studentessa, frequenta l’ultimo anno all’Università. Dopo la laurea spera di trovare un lavoro in linea con i suoi studi anche se in passato ha espresso il desiderio di entrare in polizia.

Nel 2016 scende le scale di Uomini e Donne per corteggiatore Oscar Branzini, che in seguito sceglierà Eleonora Rocchini. Tuttavia a metà trono decide di lasciare il programma perché, stando a quanto lei stessa ha affermato, il suo carattere è incompatibile con quello del tronista e che non trova interesse da parte di lui.

Successivamente torna nel dating show per corteggiare Luca Onestini ma anche in questo caso il finale non dei più rosei infatti il tronista sceglie Soleil Sorgè.

Nel 2019 si viene a sapere che Cecilia è una delle tentatrici della seconda edizione di Temptation Island Vip. La sua partecipazione è molto discussa infatti sul suo profilo, spesso, ha criticato le coppie del programma

