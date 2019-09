Chi è Jack Queralt? Conosciamo meglio l’artista quarantenne single pronto a sbarcare in quel di Temptation Island Vip.

“SONO UN CONQUISTATORE DEL MONDO, SONO UN AMANTE DELLA VITA, UN’ ANIMA LIBERA E UN UOMO CHE SI LASCIA GUIDARE DALL’IMPULSO DEL CUORE ( PER CIO’ CHE SENTO): SONO UNA PERSONA MOLTO UMILE CON GRANDI SOGNI, ILLUSIONI E TANTO AMORE DA DARE. AMO IL CINEMA ED IL CINEMA E’ LA MIA VITA. AMO LA BELLEZZA DELLE PERSONE, AMMIRO LE GRANDI PERSONE, QUELLE PERSONE CHE SONO ARTISTI CONSACRATI E MI PIACE IMPARARE DA LORO, ASCOLTARLI E CONDIVIDERE CON LORO SENTIMENTI SIA A LIVELLO ARTISTICO CHE A LIVELLO UMANO. HO LASCIATO L’EGO DA UNA PARTE ANCHE SE QUESTO NON PUO’ SPARIRE PERCHE’ FA PARTE DI NOI, NON LO NASCONDO MA NEANCHE POSSO POTENZIARLO, PERCHE’ ALTRIMENTI MI ROVINO. CI DEVE ESSERE UN EQUILIBRIO!”

Così Jack Queralt, quarant’anni, descrive se stesso.

Attore sulla via del successo, pur essendo spagnolo ha posto le radici della sua carriera in Italia e ora è pronto a tornarci per un progetto none esattamente cinematografico. Sarà infatti lui uno dei sigle della seconda edizione di Temptation Island Vip.

Viene allora da chiedersi: che cosa ne pensa dell’amore questo attore quarantenne?

“SONO STATO UN DON GIOVANNI HO AVUTO TANTE DONNE E MILF PERCHE’ ( E QUASI SEMPRE DONNE PIU’ GRANDI DI ME) SONO STATO UN TOYBOY, MI USAVANO PER IL SESSO; VOGLIO DIRE CHE HO AVUTO PIU’ RAPPORTI PASSIONALE, CARNALI CHE SENTIMENTALI. TANTE VOLTE SI CONFONDE L’AMORE CON LA PASSIONE DEI SENSI. STORIE MAGICHE CHE PERO’ ALLA FINE SONO FINITE PERCHE’ NON TROVAVO IN LORO, L’AUTENTICITA’ DI UN RAPPORTO VERO, (LA DONNA DELLA MIA VITA). ERANO STORIE BASATE SUI SENSI PIU’ CHE SUI SENTIMENTI. […]HO CAPITO MOLTE COSE DA QUESTE STORIE, SONO DIVENTATO UN UOMO. HO IMPARATO AD ESSERE UN PADRE ( HO AVUTO UN FIGLIO CHE HA 2 ANNI). HO FATTO TANTA EMPATIA, HO IMPARATO MOLTE COSE SULLA VITA.. CERCO UN’ AMORE PIU’ COMPLETO, SPIRITUALE, DOVE CI SONO I VALORI, DOVE C’E’ LAMORE PURO, COMPLETO E RISPETTO. CREDO IN DIO, CREDO IN GESU’ MA NON PER QUELLO CHE DICE LA CHIESA. CREDO CHE CON LA VITA CHE VA AVANTI, OGNUNO DEVE RIEMPIRE IL SUO SPIRITO DI BELLEZZA PER ARRIVARE ALLA LUCE E A GESU’. NOI SIAMO DIO. CERCO LA BELLEZZA SPIRITUALE NELLE PERSONE. LA FEDE CHE OGNUNO PORTA DENTRO DI SE’. LA DIVINITA’ E DENTRO DI NOI.”

Un uomo dunque con tanta esperienza alle spalle e che certo potrà portare ne villaggio tutto il fascino di chi certo non naviga in acque sconosciute.

Pronte dunque a quotare Jack Queralt come uno dei futuri protagonisti di Temptation Island Vip 2 proviamo a conoscerlo un po’ meglio.

Jack Queralt Instagram

1790 follower per l’attore spagnolo Jack Queralt che sul social sfoggia tutta la sua bellezza, raccontando i suoi viaggi, i momenti di lavoro o condivisi con il figlio o gli amici ma anche il suo amore per gli animali.

Del resto è stato proprio lui a spiegare sul suo sito le passioni che ne guidano la vita e che rivediamo proprio su Instagram:

“Credo nel valore della famiglia, è stata fondamentale per la mia carriera, il merito va a mia madre per l’educazione ricevuta, e a mio padre per la creatività, lui è il famoso pittore catalano Jaumè Queralt, le sue opere sono molto conosciute ed apprezzate, non ultima “Miura” vincitrice del concorso Lamborghini organizzato in Italia! Per ultimo Ninet il nostro piccolo amico a quattro zampe che mi ricorda di sostenere la loro causa.”

Un valido biglietto da visita dunque questo profilo Instagram e siamo pronte a giurare che crescendo la carriera crescerà di pari passo anche il social.

Jack Queralt attore

Se gli si chiede che cosa dignifica per lui essere un attore, Jack Queralt risponde:

“POTER ESPRIMERE ED ENTRARE NEL PENSIERO UNIVERSALE DI TANTI ESSERE UMANI CHE VIVONO SU QUESTO MONDO ED ESSERE PARTE CON IL TUTTO PERCHE’ MENTRE SEI NELLO SCENARIO SEI QUEL PERSONAGGIO E SEI FUORI DI TE.”

E anche sui personaggi che più ama interpretare pare avere le idee chiare:

“MI PIACE LAVORARE SUI PERSONAGGI THRILLER E PSICOLOGICI, QUELLI CHE ESPLORANO LA MENTE UMANA. MI PIACEREBBE FARE UN UOMO CON 2 FACCE COME DOTTOR JEKILL E MR HYDE.”

In Spagna senza dubbio risiedono le sue radici di attore ma anche in Italia si sente a casa dopo avervi vissuto e lavorato per cinque anni ed aver lanciato qui la sua carriera:

“QUI MI SENTO A CASA E GLI ITALIANI MI HANNO APERTO LE LORO PORTE. HO IMPARATO TANTO CON GENTE DELLA VECCHIA SCUOLA, HO LAVORATO CON TERENCE HILL…. LAVORARE CON LUI E’ STATO UN ONORE PERCHE’ DA PICCOLO HO VISTO TUTTI I SUOI FILM INSIEME A BUD SPENCER, CHE OGGI CI HA LASCIATO PURTROPPO….. TROVARMI SUL SET CON LUI MI E’ SEMBRATO UN SOGNO. SONO L’UNICO CHE GLI HO SALVATO LA VITA SUL SET DI DON MATTEO. E’ STATO UN MITO PER ME. QUI IN ITALIA HO TROVATO LA MIA FORTUNA. SENTO PIU’ CREATIVITA’ E SE ANCHE C’E’ TANTA CONCORRENZA GLI ADDETTI AI LAVORI HANNO VISTO IN ME IL TALENTO E LA PROFESSIONE. IN SPAGNA NON MI HANNO CONSIDERATO COME QUI. ORA INVECE DOPO IL LAVORO FATTO NEL VOSTRO PAESE, ANCHE LA MIA PATRIA HA PIU’ RISPETTO DEL MIO LAVORO D’ATTORE. INFATTI HO GIRATO UN CORTOMETRAGGIO CON IL REGISTA E PRODUTTORE DANI VILLANUEVA CHE HA VINTO LA PALMA D’ORO A CANNES 2016. L’ULTIMO CORTOMETRAGGIO CHE SI PRESENTA QUEST’ESTATA IN SPAGNA E’ PRODOTTO DA LUI.”

Del resto Jack è nato attore:

“Già fin da piccolo mi piaceva essere in scena nel teatro della scuola, ero sempre un leader in quello che facevo; compravamo del film americani, con mio Padre ne compravamo tanti, ho una videoteca a casa di 1000 film… ero matto per i film e poi mio Padre era cosi generoso e cercava di comprarmeli tutti.

Era una voglia di esprimermi, perché ero talmente espressivo che il mio inconscio portava già un attore dentro di me… per interpretare grandi film”

Insomma, attore per vocazione e con un successo che pare oramai maturo per sbocciare.

Jack Queralt Curro Jimenez

“Un grande onore e rispetto per poter interpretare questo grande personaggio ed essere nella nuova serie di “BANDOLERO –

CURRO JIMÉNEZ “… Fare parte di questo team di grandi professionisti, persone fantastiche e creare questa favolosa serie, remake di Curro Jiménez … Ed è appena l’inizio ragazzi!”

Così Jack Queralt annuncia sul suo profilo Instagram la partecipazione alla nuova serie Netflix che riporta sulle tv spagnole una serie televisiva spagnola di successo, trasmessa per la prima volta su La Primera Cadena di Televisión Española dal 22 dicembre 1976 al 1979.

Un bandito romantico, giusto e bonario, la guerriglia contro le truppe francesi durante la guerra d’indipendenza spagnola, storie d’amore, battaglie contro l’ingiustizia e un tocco di comicità erano i punti forti della serie originale. Li ritroveremo nella nuova? Staremo a vedere.

Fonte: close-up.it

