Federica Caputo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Federica Caputo è una studentessa di 23 anni, lei è nata il 14 Aprile 1996 a Napoli sotto il segno dell’Ariete. Non è un volto noto nel mondo dello spettacolo e per questo sul suo conto non si praticamente nulla. La giovane studentesse ha una sorella, ama viaggiare ed una grande appassionata di serie tv, in particolare ama Grey’s Anatomy.

Ama molto mangiare, in particolare i dolci e la pizza ed è una fan sfegatata di Rihanna. Nella vita non svolge alcun lavoro, infatti dopo essersi diplomata presso l’ITC Mario pagano di Napoli ha deciso di proseguire gli studi e ha deciso di iscriversi all’università Federico II di Napoli, presso la facoltà di Giurisprudenza.

Nome: Federica Caputo

Età: 23 anni

Data di nascita: 14 Aprile 1996

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Ariete

Titolo di studio: Diploma

Professione: Studentessa

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Federica Caputo: Instagram

Federica Caputo non è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 2,3mila persone e con conta circa 138 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici ed al suo fidanzato, vi anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 23enne ha un profilo su Facebook, tuttavia non sembra essere attivo infatti il suo ultimo post al 22 dicembre: potete trovare qui il suo profilo. Su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip.

Federica Caputo: vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Federica Caputo sappiamo che ha una relazione con Ciro Petrone, i due si sono conosciuti 8 anni fa infatti il 12 giugno scorso hanno festeggiato l’anniversario del loro fidanzamento. La coppia sembra molto unita e affiatata.

In occasione dell’anniversario dello scorso anno, lui, su Instagram, scriveva: “È vero siamo completamente diversi, peró è anche vero che nella nostra diversità ci completiamo del tutto… Oggi sono 7 anni che stiamo insieme ed io sono super orgoglioso di averti al mio fianco. Ti amo come il primo giorno e ti ameró per tutta la vita… AUGURI A NOI”

Nel 2019 Federica e Ciro decidono di prendere parte al famoso reality show di Canale 5, Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro rapporto.

Oltre lei e la sua compagna gli altri protagonisti di questa edizione sono: Pago e Serena Enardu, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano “Er Faina” e Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi

