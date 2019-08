Ciro Petrone chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Ciro Petrone è un attore di 32 anni. Lui è nato l’11 Ottobre 1987 a Napoli sotto il segno della Bilancia, è alto circa 180 centimetri. Fin da piccolo di appassiona al mondo della recitazione, un’amore che ha coltivato anno dopo anno e che oggi gli ha permesso di diventare un attore affermato.

È un grande appassionato di calcio e la sua squadra del cuore è il Napoli. Nell’ultimo periodo il suo nome è balzato sulla bocca di molti italiani per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Ciro Petrone

Età: 32 anni

Data di nascita: 11 Ottobre 1987

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Attore

Altezza: 180 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Ciro Petrone: Instagram

Ciro Petrone è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 36,9mila followers e solo 64 post. Sul suo account ama condividere foto insieme alla sua famiglia e alla sua ragazza tuttavia sono presenti anche selfie e scatti che riguardano il suo lavoro. Sul web è possibile trovare diversi profili con il suo stesso nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 32enne ha anche un profilo su Facebook, conta circa 500 followers, ama condividere foto in compagnia della sua doce metà e scatti su set di film e serie tv: potete trovare il suo account qui. Su Twitter non è molto attivo infatti l’ultimo post pubblicato risale al 26 gennaio 2017, il suo account è questo.

Ciro Petrone: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che ha una relazione con Federica Caputo, i due si sono conosciuti 8 anni fa infatti Il 12 giugno scorso hanno festeggiato l’anniversario del loro fidanzamento. La coppia sembra molto unita e affiatata, In occasione dell’anniversario dello scorso anno, lui, su Instagram, scriveva: “È vero siamo completamente diversi, peró è anche vero che nella nostra diversità ci completiamo del tutto… Oggi sono 7 anni che stiamo insieme ed io sono super orgoglioso di averti al mio fianco. Ti amo come il primo giorno e ti ameró per tutta la vita… AUGURI A NOI”

Nel 2019 Ciro e Federic decidono di prendere parte al famoso reality show di Canale 5, Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro rapporto.

Ciro Petrone: carriera

Ciro si dedica alla recitazione fin da giovane infatti debutta nel 2001 nel film La volpe a tre zampe per la regia di Sandro Dionisio. Nel 2005 lo abbiamo visto in La Squadra 6, ma per lui il vero successo arriva nel 2008 con Gomorra, la famosa pellicola di Matteo Garrone, che gli permette di aggiudicarsi il premio come Attore dell’anno.

Nel 2009 partecipa al reality show, La Fattoria, arrivando 5 mentre nel 2012 lo troviamo in Reality, Il ragioniere della mafia e nella mini serie tv Il caso Enzo Tortora. L’anno successivo recita in Il clan dei camorristi, nel 2014 in L’oro di Scampia e nel 2016 in La stoffa dei sogni.

Due anni più tardi inizia a lavorare per la miniserie tv La vita promessa mentre a dicembre lo troveremo al cinema al fianco di Roberto Benigni nel film Pinocchio. Nel 2019 partecipa insieme alla sua ragazza a Temption Island Vip.

