Antonietta Fragasso chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Antonietta Fragasso è una modella di 21 anni, lei è nata nel 1998 a Foggia. È molto legata alla sua famiglia, composta da sua madre Giovanna, suo padre Salvatore e la sorella Grazia. Fin da piccola si appassiona allo sport e in particolare si dedica all’equitazione.

Dopo aver conseguito il diploma presso l’istituto tecnico amministrativo decide di proseguire il suo percorso didattico iscrivendosi all’università al corso di studi di Veterinaria: il suo sogno è fare carriera nel modo della veterinaria. Una sua passione segreta, di cui pochi sono a conoscenza, è quella del bricolage infatti nel suo tempo libero ama fare dei lavori di “fai da te”.

Nome: Antonietta Fragasso

Età: 21 Anni

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Foggia

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: /

Professione: Modella

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Antonietta Fragasso: Instagram

Antonietta Fragasso è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 35,3mila persone e conta circa 100 post, qui ama condividere con le persone che la seguono principalmente selfie e shooting fotografici, vi sono anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

Mentre su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si praticamente nulla al riguardo e anche attraverso i social non è possibile trovare nessuna informazione riguardo ex o nuove relazioni.

Antonietta Fragasso: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Antonietta Fragasso sappiamo che oggi lavora come modella. In passato ha visto Miss Foggia, Miss kissimo Biancaluna e nel 2017 è arrivata quarta nel concorso Miss Italia. Grazie alla sua bellezza Antonietta viene scelta come testimonial di molti brand come Biancaluna, Atelier Rafyva e Carbone chic.

Anche se sembra una ragazza che conta molto sull’estetica, ha dimostrato di essere una ragazza che non pensa esclusivamente all’apparenza. Infatti durante un’intervista ha affermato: “Ci sono due mele, una bellissima, perfetta e dunque risulta molto invitante, poi c’è l’altra, meno bella e per niente invitante. Nel momento in cui le affetti entrambe, e le assaggi, ti accorgi che quella meno bella è in realtà succosa e buonissima, mentre quella bellissima risulta, paradossalmente, marcia all’interno.”

Nel 2019 viene rilevata la sua partecipazione, nel ruolo di tentatrice, nel programma Temptation Island Vip 2019.

