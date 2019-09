Chi è Fabrizio Baldassarre? Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’ex corteggiatore e attuale single di Temptation Island Vip 2.

Nome : Fabrizio Baldassarre

: Fabrizio Baldassarre Età : 30 anni

: 30 anni Data di nascita : 10 agosto 1988

: 10 agosto 1988 Segno Zodiacale : Leone

: Leone Luogo di Nascita : Roma

: Roma Professione : Hair stylist

: Hair stylist Altezza: /

/ Peso : /

: / Tatuaggi: Fabrizio ha molti tatuaggi sul suo corpo: ha due stelle in corrispondenza dei bicipidi, due fiori e una croce al centro del petto, un teschio sul braccio sinistro, una donna simile a una geisha, un pallone e una scritta sul braccio destro, un cuore, una forbice sotto lo stesso braccio ecc.

Fabrizio Baldassarre Instagram

Non certo uno sconosciuto Fabrizio Baldassarre che, anche grazie alle ripetute esperienze a Uomini e Donne e a qualche blasonata fidanzata, ha raggiunto una buona popolarità, testimoniata anche da un profilo Instagram che conta ad oggi ben 68,6mila follower.

Il profilo vanta foto mozzafiato tra mare e montagna, quest’ultima location in cui Fabrizio Baldassarre può dedicarsi a una delle sue più grandi passioni lo snowboarding.

A questa si affianca ovviamente il suo lavoro, anche esso rappresentato da diversi scatti sul profilo. Fabrizio Baldassarre è infatti hair stylist presso l’Aria Concept Style a Roma, impiego con il quale si è presentato anche in quel di Temptation Island 2 riscuotendo una notevole attenzione.

Le altre passioni? Le moto, principalmente per le celebri americane Harley Davidson, e lo skate, oltre a tanti viaggi sempre circondato da numerosi amici.

Fabrizio Baldassarre corteggiatore

Dopo la lunga relazione con una stupenda modella di nome Marta Riccardi, Fabrizio Baldassarre decide di partecipare a Uomini e Donne.

Scende la famosa scalinata come corteggiatore di Sabrina Ghio ma la scalata al cuore della tronista non va in porto e così, dopo la fine della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, l’uomo ritorna per un breve periodo con la ex Marta, per poi lasciarsi definitivamente.

Dopo essere stato al centro del Gossip per un flirt con una ex corteggiatrice ed ex fiamma di Lorenzo Riccardi, Nicole Biondi, Fabrizio Baldassarre è nuovamente alla corte di Maria De Filippi per puntare al cuore di Angela Nasti. Il percorso però si interromperà a metà per via dello scarso interesse che la ragazza ha mostrato da un certo punto della conoscenza in poi.

Ciò nonostante il ragazzo ha riscosso una certa popolarità, complice il suo carattere estroverso e la somiglianza al dj veronese Andrea Damante, ex compagno di Giulia De Lellis.

Fabrizio è però rimasto single, cosa che gli apre le porte di Temptation Island Vip 2 dove arriva come tentatore con lo scopo di mettere in crisi le fidanzate nel villaggio grazie alla sua simpatia, la sua decisione e la sua prestanza fisica. Riuscirà nella missione? Staremo a vedere. Intanto grazie alla sua ironia, estroversa e a tratti pungente, ha fatto sì che il ragazzo non passasse inosservato soprattuto per Chiara Esposito, fidanzata del più bello d’Italia Simone Bonaccorsi.

