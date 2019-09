Teresa Cilla ha ripreso lo scontro contro la redazione di Uomini e Donne parlando di un problema di salute.

Dopo le parole di Maria De Filippi che ha fatto riferimento ad ex collaboratori che sono andati via per poi attaccare persone al suo fianco, Teresa Cilla ha deciso di dire nuovamente la sua parlando dei problemi economici che aveva ai tempi e di un problema di salute (fortunatamente risoltosi in un grande spavento) che pensava di dover combattere e per il quale ha infine preso le sue decisioni. Per saperne di più sull’argomento guarda il video e clicca qui → Teresa Cilla contro Maria De Filippi: “ho avuto un problema di salute”

