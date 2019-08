Chi è Chiara Esposito? Scopriamo insieme vita privata e carriera della Professoressa dell’Eredità pronta a sbarcare a Temptation Island Vip 2019.

Nome: Chiara Esposito

Chiara Esposito Data di nascita: 9 aprile 1999

9 aprile 1999 Età: 20 anni

20 anni Segno zodiacale: Ariete

Ariete Professione: showgirl e modella

showgirl e modella Luogo di nascita: Catania

Catania Altezza: 175 cm

Chiara Esposito età e altezza

Foto da Instagram @chiaraesposito_official

Chiara Esposito nasce a Catania e cresce a Giarre, paesino in provincia della medesima città.

Il mondo dello spettacolo l’affascina e appassiona sin dalla più tenera età. Da piccola inizia a coltivare la passione per la danza: nel 2006 infatti è campionessa italiana di danza caraibica.

Durante l’età adolescenziale frequenta il liceo artistico statale “Renato Guttuso” di Giarre dove si diploma nel 2017: Contemporaneamente però frequenta un’accademia di recitazione, il CAMS studios di Catania.

Del resto è da sempre in possesso di un’arma a dir poco vincente: la sua bellezza. Le porte del mondo dello spettacolo si spalancano così ai suoi piedi, regalandole l’opportunità di far sfoggio del suo talento e della sua naturalezza davanti alla macchina da presa.

Chiara Esposito fidanzato

Dal 26 ottobre 2018 Chiara Esposito è la fidanzata di colui che è stato incoronato come il più bello d’Italia, cioè Simone Bonaccorsi.

Lei quattordicenne lui diciassettenne, si sono conosciuti a Taormina. I due lavoravano entrambi come modelli al medesimo evento e per lei è stato amore a prima vista. E’ stata Chiara a inviare la richiesta di amicizia su Facebook a Simone e così i due hanno iniziato a conoscersi meglio. La ragazza all’inizio non voleva però andare oltre, ritenendo lui veramente troppo bello: il ragazzo l’ha definitivamente conquistata presentandosi a sorpresa tra il pubblico di Miss Italia.

La storia decolla lentamente ma poi Chiara all’improvviso rallenta e si allontana ancora una volta: soffocata tra gli impegni di lavoro e quelli dell’ultimo anno di liceo la ragazza rifiuta Simone che però non demorde e, con tenacia, salva la relazione.

Oggi la coppia pensa in grande: sogna l’altare e di costruire una famiglia insieme. I due sono così certi del loro amore da decidere di partecipare a Temptation Island Vip 2 per mettere alla prova la loro relazione.

Chiara Esposito incinta

Fidanzata con il più bello d’Italia, appare quasi naturale che tutti sperino in una vicina dolce attesa per Chiara Esposito.

La ragazza è giovanissima ma un figlio di questa coppia a dir poco mozzafiato appare un sogno di molti.

I tempi però sembrano decisamente precoci e certo Chiara attenderà prima di seguire le orme della collega, la “professoressa” Eleonora Arosio che a luglio in dolce attesa ha lasciato il programma.

Chiara Esposito Instagram e Facebook

Su Instagram la modella posta moltissime foto che raccontano le sue giornate, gli outfit e i beauty look più belli, tanto che ha già quasi 30.9 mila mila follower.

Chiara però lascia spazio anche a momenti romantici con il bellissimo fidanzato e, tempo addietro, a un ricordo speciale per Fabrizio Frizzi, conduttore dell’Eredità:

“Ho avuto l’onore e la fortuna di lavorare con Fabrizio – ha spiegato la valletta del quiz -, che non ha mai esitato a darmi consigli e suggerimenti per gestire al meglio situazioni più grandi di me. Ho fatto tesoro di tutto quello che è riuscito a trasmettermi in questi mesi. E anche oggi ho imparato qualcosa: quello che si semina, si raccoglie”.

Decisamente meno attivo il profilo Facebook che appare più “ufficiale” che realmente seguito dalla ragazza.

Chiara Esposito Eredità

La carriera di Chiara Esposito la porta a lavorare già da giovanissima come modella e showgirl.

Sicura delle proprie capacità e appassionata al mondo dello spettacolo e della moda, sfila oramai da 5 anni, lavorando anche come fotomodella.

Ricopre poi un ruolo centrale nell’opera teatrale Operazione rimpatrio regia di Francesca Ferro e ottiene un ruolo anche in due videoclip di due canzoni di successo, ovvero: Ahi na ma di Don cash e Cenere di Mondo Marcio.

La vera svolta arriva però grazie al quiz televisivo preserale L’eredità dove Chiara veste i panni della “professoressa”.

A soli vent’anni la sua carriera è agli albori ma lei sembra avere progetti più che chiari per un futuro di successo.

Chiara Esposito Miss Italia

Era il 2016 quando Chiara Esposito approda al concorso di bellezza più famoso del Paese.

Arriverà sesta ma senza dubbio lasciò la sua impronta, facendosi notare grazie ai suoi splendidi occhi verdi e ad un fisico mozzafiato.

Non se ne andò però propriamente a mani vuote. A Jesolo Chiara Esposito ha infatti ricevuto la fascia di Miss Eleganza, creata in omaggio a Sophia Loren:

“Mi piace ricordare che questo titolo, ora abbinato ad un prestigioso marchio della moda femminile internazionale, è stato creato per Sofia Loren. Forse è solo una coincidenza che sia stata scelta io, ma l’ho accolta come un riconoscimento che mi dà sicurezza, mi incoraggia, come un invito a puntare in alto”.

