Federica Francia chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Federica Francia chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Federica Francia è una modella di 22 anni. Lei è nata nel 1997 a Roma ed altra 176 centimetri. Sul suo conto non sappiamo molto al riguardo infatti la ragazza ci tiene molto alla sua privacy. Attraverso alcune interviste sappiamo che si considera una ragazza normale e molto semplice.

La 22enne è molto legata alla sua famiglia, agli amici e alla sua amata Viterbo. Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi e infatti si iscrive all’Università, Tuttavia lascia gli studi di infermieristica prima di prendere di laurearsi. Attraverso il suo profilo Instagram è possibile ricavare alcune informazioni infatti sappiamo che un’appassionata di fitness e ama andare in palestra.

Nome: Federica Francia

Età: 22 anni

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale:

Titolo di studio: Diploma

Professione: Modella

Altezza: 176 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Federica Francia: Instagram

Federica Francia è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 67,8mila persone e con conta oltre 300 post, qui ama condividere selfie, shooting fotografici, sono presenti anche scatti insieme ad amici e foto che riguardano la sua vita privata e lavorativa. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

Su Facebook è seguita da 2mila persone e qui ama condividere foto che riguardano principalmente la sua vita privata, potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo l’annuncio della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Federica Francia: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Federica Francia sappiamo che dopo l’abbandono degli studi a deciso di dedicarsi al mondo della moda. Infatti nel 2017 partecipa ad un concorso di bellezza della Regione Lazio e vince il premio Miss Miluna Lazio.

Successivamente gareggia per diventare Miss Italia ma riesce ad arrivare solo alle prediali. Con il passare del tempo riesce a farsi strada anche nel mondo della televisione ed infatti l’abbiamo vista come ospite, sempre nel ruolo di modella e indossatrice, anche a Domenica In.

Nel 2019 partecipa ad Uomini e Donne per corteggiare Andrea Zelletta, tuttavia la loro conoscenza non va nel modo sperato infatti il tronista alla fine del suo percorso ha scelto Natalia Paragon. Nello stesso anno la modella decide di entrare nel cast di Temptation Island Vip nel ruolo di tentatrice.

