Marina Vetrova chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Marina Vetrova è una ballerina di 27 anni. Lei è nata il 23 dicembre 1992 a Železnovodsk, in Russia, sotto il segno del Sagittario. È venuta per la prima volta nel nostro paese quando aveva solo 15 anni per fare un viaggio insieme a sua madre, tuttavia una volta arrivata si è innamorata dell’Italia e non è più tornata nel suo paese natio.

La ballerina in un’intervista per International Blog ha dichiarato di farsi chiamare Duchessa Siberiana per le sue origini siberiana. Inoltre ha svelato di essere una donna molto attiva, amante della natura e appassionata di ogni tipologia di sport: pratica Snowboard, Rollerblades e Wakeboard.

Sulla sua vita sentimentale non sappiamo molto al riguardo tuttavia risulta essere single ormai da molto tempo: lei si definisce una “donna non addomesticabile”, ribelle e molto indipendente

Nome: Marina Vetrova

Soprannome: Duchessa Siberiana

Età: 27 anni

Data di nascita: 23 dicembre 1992

Luogo di nascita: Železnovodsk (Russia)

Segno zodiacale: Sagittario

Titolo di studio: /

Professione: Ballerina

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Marina Vetrova: Instagram

Il suo account Instagram è seguito da 63,4mila persone e conta oltre 1200 post, qui ama condividere selfie, shooting fotografici, sono presenti anche scatti insieme ad amici e foto che riguardano la sua vita privata e lavorativa. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

Su Facebook ha un profilo personale, che potete trovare qui. È solita condividere post di diverso genere che siano video di programmi televisivi, articoli e anche foto. Mentre su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web potrebbero essere profili falsi.

Marina Vetrova: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Marina Vetrova sappiamo che dopo essersi trasferita nel nostro paese decide di dedicarsi a ciò che ama di più e per questa ragione decide di praticare danza. Con il tempo diventa una ballerina professionista e riesce a trasformare la sua passione in lavoro.

In passato la 27enne russa ha lavorato per il format Vidaloca, pallando Hip Hop, R&B e Raggaeton insieme ad un gruppo di ballerini professionisti per cui la danza è in primis una passione e un modo di vivere. Nel 2019 viene svelata la sua partecipazione al programma Temptation Island Vip nel ruolo di tentatrice.

