Zoe Mallucci chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Zoe Mallucci chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Zoe Mallucci è una showgirl e fotomodella di 21 anni, lei è nata nel 1998 a Roma. È una ragazza davvero bella, con i suoi 1,76 metri di altezza, il corpo perfetto e i dlci lineamenti. Lei dopo aver terminato gli studi presso il Liceo Linguistico Arangio Luiz di Roma, decide proseguire gli studi e iscriversi all’università La Sapienza scegliendo il corso di studi in Scienze del turismo.

È una grande appassionata delle diversità del mondo dagli usi, costumi, tradizioni alle lingue, infatti il suo segno nel cassetto è quello di diventare esperta di pubbliche relazioni. Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Nome: Zoe Mallucci

Età: 21 Anni

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: showgirl e fotomodella

Altezza: 176 cm

Peso: /

Account social: Instagram

Zoe Mallucci: Instagram

Il suo account Instagram è seguito da 24,9mila persone e conta solo 73 post, qui ama condividere con le persone che la seguono selfie ma per lo più troviamo foto accattivanti e provocatorie. Sono completamente assenti foto insieme ad amici e parenti. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 21enne su Facebook e su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web sono, con molta probabilità dei profili falsi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si praticamente nulla al riguardo e anche attraverso i social non è possibile trovare nessuna informazione riguardo ex o nuove relazioni.

Zoe Mallucci: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Zoe Mallucci sappiamo che parallelamente alla sua vita da studentessa lavora nel mondo dello spettacolo. Ha esordito sul piccolo schermo grazie ad uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, stiamo parlando di Ciao Darwin.

Nel game show è solita rivestire i panni di alcuni personaggi per la prova del viaggio nel tempo. Zoe è molto legata al programma, infatti qualche tempo fa sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao Darwin era uno di quei programmi che da bambina non osavo saltare di vedere lo trovavo sensuale, accattivante e divertente. Passare dal divano di casa dove lo guardavo, agli studi di registrazione di Ciao Darwin è stata una emozione fortissima. Essere entrata a far parte della magnifica famiglia di questo programma è stata una soddisfazione incredibile. #siamotuttimatti”

Nel 2019 giunge la notizia della sua partecipazione a Temptation Island Vip nel ruolo di tentatrice. Fin da subito si avvicina a Andrea Ippoliti: i due fanno lunghe chiacchierate e sport insieme. Lui ha affermato che sembra si conoscerla da sempre mentre lei suo cerca spesso il contatto fisico.

