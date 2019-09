Federica Spano chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Federica Spano è una ragazza di 25 anni. Lei è nata il 22 giugno 1994 a Roma, sotto il segno del Cancro, tuttavia non sappiamo quanto sia alta o quale sia il suo peso. È una ragazza spontaneità, appassionata di tatuaggi, ama viaggi e tiene molto all’ amicizia.

Una ragazza molto semplice ma anche combattiva, una persona con i piedi per terra e anche molto determinata.Il suo volto è diventato noto in seguito alla sua partecipazione come corteggiatrice del trono di Andrea Cerioli.

Nome: Federica Spano

Età: 25 anni

Data di nascita: 22 giugno 1994

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: /

Professione: /

Altezza: /

Peso: /

Federica Spano: vita privata e carriera

Sulla vita sentimentale di Federica Spano non sappiamo molto al riguardo, ne prima ne dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. La stessa cosa vale per la sua carriera lavorativa.

La giovane ragazza non è un volto noto nel mondo dello spettacolo tuttavia l’abbiamo vista nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne, e a settembre del 2019 la vediamo nel ruolo di tentatrice nello show Temptaion Island Vip.

Le sei coppie che parteciperanno al reality show sono: Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano “Er Faina” e Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Er Faina e Sharon Macri.

