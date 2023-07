È un bugiardo patologico? Forse è tutta colpa del segno zodiacale di appartenenza

Conosci qualcuno che dice sempre bugie? Si tratta di un bugiardo patentato? Il segno zodiacale di appartenenza può fare la differenza in questo genere di cose.

Raccontare frottole è una caratteristica che appartiene a molte persone, anche se non tutti mentono per lo stesso motivo. C’è chi è un bugiardo patologico, e tra poco approfondiremo l’argomento, ma ci sono anche alcuni individui che mentono a fin di bene. Ad esempio, se stai parlando con una persona permalosa, glielo dici che il suo nuovo look è orribile o gli fai i complimenti di facciata e fai finta di niente? In alcune situazioni, forse sarebbe meglio mentire piuttosto che essere totalmente sinceri e c’è chi ha capito questo dettaglio meglio degli altri. Non ci credi? Tra poco cambierai idea, non c’è alcun dubbio.

Ma come facciamo a capire se il nostro interlocutore è sincero oppure bugiardo? Anche oggi, come è capitato spesso nell’ultimo periodo, chiederemo alle stelle di venire in nostro soccorso e rispondere a tutte le nostre domande. Ad esempio, il segno zodiacale di appartenenza può alterare il carattere e le abitudini di una persona che conosci, quindi alcuni segni dicono più bugie e altri ne dicono decisamente meno. Oggi ci occuperemo del primo gruppo, cioè di quelli che mentono. Ecco la classifica dei segni che mentono più degli altri, se credi che il tuo segno meriti di salire sul podio, scorri il testo verso il basso e otterrai tutte le risposte che cerchi.

Qual è il segno più bugiardo dello zodiaco? Ecco il vincitore della classifica di oggi

Eccoci arrivati al momento più stimolante e divertente del nostro articolo. Tra poco avrai la possibilità di leggere la classifica dei segni più bugiardi dello zodiaco. Prima di proseguire, però, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: questa classifica non è il risultato di uno studio, abbiamo preso in considerazione tutte le caratteristiche generiche dei vari segni e le abbiamo sommate. Per questo motivo, potresti essere presente nella classifica di ieri e assente in quella di oggi, può accadere e non devi restarci male. Non dimenticare mai che le stelle possono riservare sempre della grandi sorprese, proprio quando non te lo aspetti. Ci soffermeremo sui primi tre posti in classifica, quindi ecco il podio che abbiamo preparato per te.

Gemelli: al terzo posto in classifica abbiamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è bravissimo nella comunicazione. Non a caso, il mestiere preferito del segno dei Gemelli è il giornalista. La sua natura gli consente di adattarsi a qualsiasi situazione, non c’è un contesto che lo spaventi, quindi non c’è nemmeno una bugia che possa intimorirlo. Chi è nato sotto il segno dei Gemelli mente per presentare diverse versioni di sé, come se volesse sempre apparire come vorrebbe il suo interlocutore. Se va a cena con una persona che non mangia carne, il segno dei Gemelli diventa vegano, ma può mentire sulle idee politiche, sul colore preferito e addirittura sulla squadra del cuore!

Pesci: il secondo posto va al segno dei Pesci. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto empatico, non ti lascerà improvvisamente, senza un motivo, ma potrebbe comunque provare ad ingannarti, qualora ce ne fosse bisogno. I Pesci manipolano gli altri con una semplicità incredibile, ma dipende dalla situazione. Come i Gemelli, anche i Pesci sanno improvvisare molto bene e non hanno paura di mostrarsi in modo diverso, qualora fosse necessario. Cambiare la realtà usando le parole giuste è un marchio di fabbrica per i nati sotto questo segno, nessuno riesce a farlo come loro. I Pesci sono degli ottimi venditori e non è certamente un caso.

Leone: il primo posto in classifica va al segno del Leone e tutti si aspettavano questo primato. Il segno del Leone sale sul gradino più alto del podio con grande merito, anche perché ha sempre voglia di primeggiare e farebbe qualsiasi cosa pur di tagliare il traguardo prima degli altri. Il Leone mente per ingannare un concorrente per una promozione a lavoro, ma anche per ottenere un favore personale. Dire bugie non è un problema, l’importante è che ci sia un obiettivo da raggiungere. In queste situazioni, i nati sotto il segno del Leone mentono spudoratamente e non se ne pentono. Il fine giustifica i mezzi e tutto è lecito se qualcuno prova a rubargli la scena. Il Leone sa manipolare gli altri ed è in grado di mettere gli uni contro gli altri, in ogni situazione.