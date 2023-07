Coppie zodiacali incompatibili: sei coppie disegni destinati al fallimento

Coppie incompatibili, secondo lo zodiaco meglio evitare di fare coppia se fate parte dei segni della classifica di oggi.

Secondo le leggi dell’amore, ci sono coppie che vivono in perfetta sintonia per anni, mentre altre passano tutto il tempo a discutere. Il motivo? Secondo gli astrologi, la compatibilità è influenzata dal segno zodiacale.

La compatibilità oltre ad essere sancita da differenze di educazione e cultura, spesso viene influenzata dalle stelle che hanno un impatto sulle relazioni interpersonali perché definiscono la personalità di tutti gli individui.

Ecco le coppie dei segni zodiacali più incompatibili secondo gli astrologi

Gli astrologi hanno elencato le coppie che secondo lo zodiaco sono totalmente incompatibili e che nella vita fanno fatica a comunicare e tendono a discutere. Queste coppie sono sei e la loro relazione è destinata al fallimento:

Ariete e Vergine: la prima coppia tra quelle più incompatibili dello zodiaco è formata da due segni zodiacali assolutamente opposti, Vergine e Ariete. Questi due segni insieme non fanno altro che discutere, per loro è praticamente impossibile andare d’accordo. Per far durare questa unione ci vuole solo un amore davvero importante.

Capricorno e Gemelli: il secondo posto di questa classifica lo occupano il segno del Capricorno e del Gemelli. A rendere questa coppia incompatibile è il fatto che mentre il Capricorno è una rappresentante della vecchia scuola, il Gemelli odia tutto ciò che è convenzionale. Questa coppia vive un turbinio di emozioni e scontri continui che portano inevitabilmente alla rottura della relazione.

Leone e Scorpione: Leone e Scorpione sono due segni con una personalità molto forte. La loro relazione assomiglia ad una grande rivalità e se uno di questi due segni non si decide a cedere, il che è molto improbabile, allora non regnerà mai l’armonia. L’importante è che nessuno di questi due segni tende a riconoscere i propri errori, e questo tende ad incrinare ancora di più il rapporto.

Cancro e Acquario: i nativi di questi due segni fanno fatica a trovare un accordo perché i loro valori sono praticamente opposti. Il Cancro è un segno molto tradizionalista e legato al valore della famiglia, per lui non c’è nulla di più sacro. L’Acquario è un segno che non può mai stare zitto, preferisce di gran lunga la libertà e non avere limiti e vincoli, ed è costantemente alla ricerca di novità. Questa coppia funziona solo nel caso in cui il nativo del Cancro si arrenda a non interferire con le idee e lo stile di vita dell’Acquario che tanto non le cambierà mai.

Toro e Sagittario: in questa relazione si fondono i due segni zodiacali più testardi dello Zodiaco. Questi cercano di sopprimersi a vicenda, il che rende la loro relazione una continua discussione e la loro vita insieme è praticamente impossibile. Le stelle definiscono questa unione una “unione da incubo” e anche se vi sono delle rare eccezioni, solitamente sono segni che in una relazione tendono a non durare a lungo.

Bilancia e Pesci: l’ultimo posto in classifica viene occupato da due segni che non riescono a parlare la stessa lingua. In effetti, questi due segni provengono da pianeti totalmente diversi. Mentre la Bilancia da priorità alla logica e al buon senso, i Pesci vivono in un mondo fatato dove governano solo i sentimenti, ed è questo a rendere questa unione così complicata.

Come vedi, l’appartenenza ad un segno zodiacale può rivelare informazioni molto utili anche nella scelta del partner. Se sta iniziando una frequentazione con il tuo segno opposto, prima di proseguire dovresti valutare attentamente ciò che hanno da dire le stelle in proposito.