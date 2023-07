Ti ha lasciato all’improvviso, senza un motivo? La colpa è tutta del segno zodiacale di appartenenza

Se ti ha lasciato senza un motivo e senza preavviso, di sicuro è tutta colpa del suo segno zodiacale. Ecco la classifica che tutti stavano aspettando: chi ci sarà al primo posto?

La fine di una relazione può essere spesso molto traumatica, soprattutto quando arriva in maniera inaspettata. Ti è mai capitato di vivere una storia felice, nella quale tutto sembra perfetto e di ricevere una mazzata dietro al collo terribile nel momento in cui il tuo partner ti lascia? In quel momento sembra che il mondo ti stia per crollare addosso, vedi tutto nero e la luce in fondo al tunnel è lontanissima. Anzi, in realtà non si vede nemmeno! Con il passar del tempo tutto passa, ma in quel momento vorresti sprofondare, soprattutto se non riesci a comprendere bene il motivo di quell’allontanamento così forzato. Sono momenti che tante persone hanno vissuto almeno una volta nella vita e tutti sappiamo quanto facciano soffrire.

Ma perché ti ha lasciato senza motivo e all’improvviso? C’è una spiegazione logica? Anche questa volta, come è già capitato spesso in passato, avremo la possibilità di chiedere una mano alle nostre preziose amiche stelle. Forse non lo sai, ma il segno zodiacale di appartenenza può alterare i comportamenti ed il carattere di un individuo, spingendolo anche a mollarti senza un motivo preciso, nonostante non ci fossero segnali d’allarme in quel momento. Oggi scopriremo proprio la classifica dei segni zodiacali che lasciano il proprio partner senza un motivo valido e senza un preavviso. Ci soffermeremo soprattutto sul podio. Per questo motivo, se pensi che il tuo segno meriti di ritrovarsi tra le prime tre posizioni in graduatoria, scorri il testo verso il basso e otterrai tutte le risposte alle tue domande.

Qual è il segno zodiacale che arriverà primo in classifica?

Prima di scoprire quale sarà il segno zodiacale che otterrà il primato di oggi, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: la classifica che stai per leggere non è il frutto della fantasia dell’autore, ma è stata ottenuta attraverso le caratteristiche più importanti dei vari segni zodiacali. Questo discorso è valido per tutte le classifiche che trovi nel nostro sito, anche per quella dei segni più capaci di imbucarsi ad una festa privata. Proprio per questo motivo, non devi restarci male se oggi il tuo segno dovesse comparire sul podio. Prendi tutto alla leggera, anche perché le stelle possono riservarti delle sorprese in ogni momento, proprio quando non te lo aspetti. Ecco la classifica di oggi.

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere particolarmente impulsivo, quindi potrebbe reagire d’istinto anche in situazioni gestibili con un po’ di freddezza in più. L’Ariete non è molto geloso, ma tende a cercare nuovi stimoli in continuazione, ecco perché può porre fine ad una relazione da un momento all’altro, quando nessuno lo sospetterebbe. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco molla il proprio partner perché si annoia e vuole provare di nuovo l’adrenalina del “nuovo”. Non si rende conto di aver fatto soffrire l’altra persona e spesso se ne pente, ma solo quando è troppo tardi e non c’è più tempo per rimediare. L’Ariete chiede spesso scusa a distanza di anni, perché, in fondo, è un segno intellettualmente onesto.

Gemelli: al secondo posto in classifica c’è il segno dei Gemelli. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco agisce spesso d’istinto, soprattutto nella sfera sentimentale. Questo modo di comportarsi gli impedisce di ragionare, spingendolo a prendere spesso decisioni affrettate. I Gemelli possono lasciare il proprio partner a causa di “no” alla richiesta di un figlio dopo il primo appuntamento, ma sono capaci anche di non reggere un rapporto serio, chiudendolo all’improvviso, senza un vero motivo. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco lascia il proprio partner anche se si trova bene, spostando le sue attenzioni su altre prede.

Bilancia: sei sorpresa di vedere la Bilancia al primo posto in classifica? Ecco chi sale sul gradino più alto del podio oggi ed è un primato più che meritato. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono alla costante ricerca di un equilibrio. Quando pensano che la loro relazione sta diventando sproporzionata o che non ci siano i presupposti per continuare, la chiudono subito e non c’è nessuna speranza che possano cambiare idea. La Bilancia teme di restare intrappolata in una relazione che non porterà a niente di buono e prende queste decisioni affidandosi solo ed esclusivamente al suo istinto. Sa di poter sbagliare, ma sa anche che non può restare imprigionata all’interno di una storia senza sbocchi e senza futuro.