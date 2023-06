Questi segni zodiacali non credono nell’amore. Credi di essere uno di loro?

Sai quali sono i segni che credono di meno nell’amore? Ecco la classifica, potresti restare sorpresa quando leggerai chi è arrivo primo. E se fosse proprio il tuo segno zodiacale?

Pensaci bene, qual è l’argomento più discusso al mondo? Ovviamente è l’amore. Esistono migliaia di canzoni, poesie e opere d’arte che riguardano l’amore. I pensieri trascritti negli ultimi secoli sono davvero tantissimi e possiamo avere accesso a quasi tutto questo enorme patrimonio culturale. Ma l’amore non si canta soltanto per esaltare una bella storia o per descrivere una relazione particolarmente fortunata. Ci sono anche quelli che lo detestano o che lo respingono, e sono più di quanti tu possa pensare! Molte persone hanno paura dell’amore o, molto più semplicemente, non vogliono avere nulla a che fare con questo argomento.

Ma come si fa a capire se una persona non ha la passione per l’amore? Come è già accaduto in tantissime altre occasioni, anche oggi ci affideremo alle nostre amiche stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può descrivere diversi aspetti del nostro carattere, ma può anche alterarlo, rendendoci più o meno tolleranti nei confronti di tutto ciò che riguardi il cuore. È chiaro che l’argomento di cui vogliamo parlare oggi sia l’amore, ma vogliamo farlo guardando tutto da un’altra prospettiva e da un punto di vista diverso. Ecco la classifica dei segni zodiacali che respingono l’amore, per il momento ci soffermeremo soltanto sul podio.

I segni zodiacali che odiano l’amore: ecco la classifica

Credi che il tuo segno dello zodiaco meriti di salire sul podio di questa curiosa classifica? Tra poco avrai tutte le risposte alle tue domande, ma prima devi conoscere un piccolo, ma importante dettaglio: la classifica che stiamo per proporti prende in considerazione le caratteristiche più importanti dei vari segni zodiacali. Il discorso vale anche per le altre classifiche che trovi nel nostro sito, compresa quella sui migliori imprenditori dello zodiaco. Per questo motivo, non devi restarci male se dovessi essere presente nella classifica di oggi. Probabilmente andrà meglio un’altra volta. Prendi tutto alla leggera, ricordando sempre che le stelle possono sorriderti in ogni istante, proprio quando non te lo aspetti più. Ecco il podio.

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto legato alla propria indipendenza. L’amore rappresenta un pericolo per l’Ariete, ma soprattutto un rischio. E se poi le cose dovessero andare male? Se l’altra persona non dovesse rispettare i miei spazi? Queste domande affliggono l’Ariete, sempre indeciso se buttarsi o meno in una relazione quando pensa di aver conosciuto proprio la persona giusta. La libertà è troppo importante e quasi sempre ha il sopravvento, anche se l’Ariete non sempre riesce a resistere al richiamo dell’amore. Quando succede, è anche in grado di cambiare, ma deve essere veramente innamorato.

Toro: è più facile che il Toro trovi una fortuna camminando per strada piuttosto che si innamori perdutamente, lasciandosi andare agli istinti più carnali. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non ne vuole proprio sapere, è più forte di lui! Il Toro sembra scettico nei confronti dell’amore, anche perché vuole far credere di essere superiore e di poter essere indipendente. A differenza dell’Ariete, il Toro ha semplicemente paura dell’amore, soprattutto gli uomini appartenenti a questo segno. Temono di restare scottati e difficilmente riescono a riprendersi quando vivono un trauma dal punto di vista sentimentale. Questo segno è molto diffidente, ecco perché fa fatica a fidarsi dell’amore.

Cancro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Cancro e forse nessuno è rimasto stupito dall’esito di questa classifica. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco merita ampiamente questo primato, stiamo parlando di un segno che, proprio come il Toro, ha paura di avere delle delusioni amorose. Il Cancro teme soprattutto il tradimento, non riuscirebbe mai a perdonarlo e difficilmente riuscirà a fidarsi se dovesse scoprire di essere stato tradito. Questa caratteristica appartiene ad entrambi i sessi, non hanno alcuna intenzione di rischiare. Il Cancro vuole sentirsi accettato totalmente, soltanto in questo caso può pensare di fidarsi. O almeno ci prova, senza garantire niente, è ovvio.