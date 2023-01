Non ti capisce? Sicuramente è nato sotto uno di questi segni

Questi segni dello zodiaco non riescono proprio a capire i sentimenti degli altri. Perché lo fanno? Dipende tutto dalle stelle, come sempre

“Le incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre”. Così recitava l’incipit di una vecchia canzone dei Tiromancino. Ed è proprio così, perché non comprendere i sentimenti di un’altra persona può essere molto grave, soprattutto se si tratta di qualcuno che occupa un posto importante nel tuo cuore. Alcune persone sono più fredde, tendono a non mostrare i propri sentimenti e quindi fanno fatica a comprendere quelli degli altri. Questo modo di comportarsi può creare spesso incomprensioni e fraintendimenti, ponendo a volte fine anche a relazioni importanti, sia amorose che di amicizia.

È possibile capire se una persona non riesce a capire i sentimenti degli altri? Come è già successo in passato, anche questa volta possiamo chiedere aiuto alle nostre amiche stelle. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, hanno la tendenza a non capire cosa provano coloro che gli stanno di fronte. Lo fanno per questioni legate alla pigrizia o al carattere ma tra poco scopriremo nel dettaglio tutto ciò che dobbiamo sapere. Proprio per questo motivo, oggi vi vogliamo proporre la classifica dei segni zodiacali che non capiscono i sentimenti degli altri, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I segni zodiacali che non capiscono i sentimenti degli altri: la classifica

Siamo finalmente arrivati al momento più divertente di questo oroscopo, tra poco avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni dello zodiaco che non riescono a capire i sentimenti altrui. Ti ricordiamo che le nostre classifiche vengono ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni zodiacali, quindi non devi restarci male se dovessi leggere qualcosa che non ti piace. Prendi tutto con la giusta leggerezza, anche se a volte potrebbe esserci qualche sorpresa. Ad esempio, avresti mai pensato di vedere il Leone al primo posto della classifica dei segni più freddolosi?

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco fa fatica a guardare nel cuore degli altri. Si tratta di un segno molto socievole, sia nella vita privata che a lavoro, ma non è per niente in grado di esprimere dolcezza. Non ci pensa proprio, gli viene naturale! Questo segno si sente molto più a suo agio quando arriva allo scontro con gli altri, quindi non riesce ad entrare in empatia con chi gli sta intorno. Con il Leone bisogna essere sempre chiari perché non farà mai uno sforzo per comprendere le tue insoddisfazioni.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco si stanno concentrando per avere un ruolo da protagonisti nel corso del prossimo anno. È proprio questo aspetto del suo carattere a condizionare la sua vita, la Bilancia è convinta dei propri mezzi e non si concentra sugli altri. Ecco perché non riesce mai a comprendere i sentimenti di chi le sta accanto. I nati sotto questo segno dello zodiaco sentono l’esigenze di essere sempre liberi, si concentrano soprattutto sui propri obiettivi, tralasciando tutto il resto.

Acquario: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco riesce sempre a trovare il meglio nel proprio partner quando vive una storia d’amore. Per questo motivo, l’Acquario tende a notare soltanto tutto ciò che è bello, soffermandosi sui pregi e ignorando i difetti o i problemi. Se c’è un problema, soprattutto se parliamo di una relazione d’amore, è sempre meglio essere chiari con i nati sotto questo segno, perché difficilmente si impegneranno per comprenderli o risolverli. L’amore è una cosa semplice per l’Acquario ma la verità è un’altra, lo sanno tutti.