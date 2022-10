Questa abitudine rende positive le tue giornate, scegli una farfalla e scopri qual é

Per ognuno di noi esiste un’abitudine che rende positiva la giornata. Scegli una farfalla e ti dirò qual è la tua.

Questo test della personalità ti aiuterà a vivere meglio le tue giornate. Ognuno di noi ha bisogno di qualcosa che lo faccio stare bene, uno svago, un hobby, un impegno qualsiasi potrebbe stravolgere la tua vita e renderla nettamente migliore devi solo sapere di cosa hai bisogno.

Questo test nasce per farti un regalo ovvero per renderti consapevole di quale abitudine migliorerebbe sensibilmente la tua vita. Scegli una farfalla e scopri cosa fare ogni giorno per portare la felicità nella tua vita quotidiana.

Scegli una farfalla e ti dirò come essere felice ogni giorno

I nostri test nascono per intrattenerti, per allietare le tue giornate, ma sono ottimi per aiutarti a conoscerti meglio. Questi test ti forniscono l’occasione di riflettere su te stesso e sul tuo comportamento e di capire di cosa hai bisogno per prendere la tua vita più appagante.

Fare il test è molto semplice, devi solo osservare l’immagine e scegliere la farfalla che ti attrae di più. la La tua scelta istintiva è legata al tuo inconscio e rivelerà molti aspetti di te e della tua personalità.

Soluzione del test

Sei hai scelto la farfalla numero uno

Se ad attrarti è stata la prima farfalla significa che ciò che hai bisogno di fare ogni giorno è meditare. Dovresti prendere l’abitudine di concentrarti sulla respirazione per qualche minuto e dimenticare il resto. Dovresti praticare una respirazione consapevole e far fluire tutti i tuoi pensieri. Ricorda che è l’ossigeno che nutre tutte le tue idee e se ti manca questo non riuscirai a far decollare le tue giornate e neanche a godere di momenti piacevoli. Prova a meditare ogni giorno e vedrai che sarai più felice positivo e rilassato.

Sei hai scelto la farfalla numero due

Se ad attrarti è stata la seconda farfalla significa che ciò di cui hai bisogno è di fare esercizio fisico su base regolare. Hai bisogno di fare movimento, di sfogarti, di scaricarti, di provare adrenalina. Sei troppo stagnante in questo periodo e questo ti rende molto irritabile, scegli l’attività che preferisci, vedrai che rivitalizzerà la tua energia.

Sei hai scelto la farfalla numero tre

Se ti ha colpito l’ultima farfalla significa che hai bisogno di tempo. Sei sempre pieno di impegni, sei sempre di corsa, è giunto il momento di fermarti di essere consapevole di quelle che sono le tue emozioni, i tuoi bisogni, i tuoi desideri, di smetterla di andare sempre di fretta e di correre da una parte e l’altra. Prova a capire cosa sta accadendo intorno a te. Vedrai che la tua vita cambierà in modo radicale proprio grazie alla consapevolezza.