Sembra che non sappiano mai cosa fare: sono i segni più inetti!

Avresti mai pensato che, prima o poi, ti sarebbe stato svelato perché quella collega non sa fare niente? Si trova nella classifica dei segni zodiacali più inetti!

Dobbiamo ammetterlo: ci sono persone, al mondo, che sembra non sappiano proprio fare nulla.

Magari mettono in pratica la filosofia di Paris Hilton che sosteneva di fare sempre male qualsiasi tipo di lavoro le affidassero in modo che non glielo chiedessero più.

Magari ancora, semplicemente, si tratta di persone nate sotto i segni zodiacali presenti nella classifica di oggi: ti va di scoprire chi sono?

I segni zodiacali più inetti dello zodiaco: ti va di scoprire chi sono?

Lo sappiamo che appena hai letto la parola “inetti” il tuo pensiero è corso a quella collega che non sa fare veramente niente.

Non c’è nulla da fare: in ogni ufficio ed in ogni situazione potresti incontrare un vero e proprio inetto, capace di perdersi in un bicchier d’acqua (esattamente come fanno i segni zodiacali di questa classifica) e rallentare ogni procedimento.

Proprio per questo, quindi, abbiamo deciso di realizzare la classifica di oggi dell’oroscopo.

Che ne dici: ti va di scoprire quali sono i segni zodiacali più inetti di tutto l’oroscopo?

Sveliamo subito le prime cinque posizioni!

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, voi sicuramente ve la prenderete a morte per essere finiti nella classifica dei segni zodiacali più inetti dell’oroscopo.

Noi, però, non possiamo proprio mentire!

I Cancro sono uno strano mix di pigrizia e inettitudine: a volte non hanno voglia di fare niente e, proprio per questo motivo, finiscono spesso per non sapere quello che va fatto e come va fatto. Ehi, cari Cancro: basterebbe impegnarsi un poco per uscire dalla classifica dei segni più inetti!

Pesci: quarto posto

Anche per i Pesci c’è una brutta sorpresa, oggi: sono nella classifica dei segni zodiacali più inetti dello zodiaco!

Per i Pesci il discorso è ben diverso.

Abituati come sono a generare ammirazione ed fascino ovunque vadano, i Pesci hanno sempre qualcuno che fa le cose per loro, senza mai fargli alzare un dito.

Il risultato? I Pesci non sanno fare le cose più semplici e vanno spesso in crisi proprio perché sono circondati da persone che fanno tutto al posto loro per avere anche solo un cenno od un sorriso da parte dei Pesci!

Gemelli: terzo posto

Cari Gemelli, ci dispiace ma qualcuno doveva pur dirvelo: ci sono dei giorni in cui potete veramente considerarvi degli inetti!

Per i Gemelli anche il discorso è decisamente difficile: la loro “doppia” personalità li porta a toccare entrambi gli estremi e, quindi, è facile confondersi!

Su quello che vogliono fare i Gemelli sono persone impossibili da battere: puntuali, acuti, bravissimi, senza neanche un problema al mondo.

Peccato che la vita non sia piena solo di cose che si “vogliono” fare ma anche di cose che si “devono” fare. Ecco perché, quando si arriva alla parte dei doveri, i Gemelli diventano improvvisamente degli inetti. Sembra che non sappiano rifare un letto o lavare un piatto per bene. Cari Gemelli: che ne dite di provare

Bilancia: secondo posto

La Bilancia è un segno veramente strano: da un lato è intraprendente ed allegro (non a caso è anche nella classifica dei segni zodiacali più rumorosi di tutto l’oroscopo) e dall’altro può essere veramente un inetto.

Cari Bilancia: ma da che parte state veramente?

La Bilancia ha questo difetto: può dare tutto e fare tutto per giorni o anche mesi. Ad un certo punto, però, il troppo “stroppia” e la Bilancia finisce per decidere di non voler più fare niente per un determinato periodo.

Ecco, quindi, che la Bilancia si trasforma in una vera inetta: sembra che non sappia fare nessuna delle cose che era abituata a fare prima. Ma come si fa a venirne a capo?

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più inetti dell’oroscopo

Sappiamo che non solo tutti gli Ariete si arrabbieranno ma anche che ci saranno persone veramente sorprese da questo primo posto nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Ma come, gli Ariete sarebbero il segno zodiacale più inetto di tutto l’oroscopo?

La risposta è sì e, cari Ariete, prima che vi arrabbiate vi spiegheremo anche il perché.

Gli Ariete sono persone che avrebbero veramente tutte le carte in tavola per fare esattamente quello che vogliono, quando lo vogliono.

Il loro unico problema? Una gigantesca, dilagante, debilitante insicurezza che li porta a credere di non saper fare niente e a fare un costante affidamento sugli altri.

Per gli Ariete niente si può fare a meno che non abbiano chiesto dieci, cento, mille volte conferma o di farsi mostrare nuovamente il procedimento.

Se solo non sbagliassero mai sarebbero quasi giustificati: peccato che gli Ariete, a causa del nervosismo, facciano anche tantissimi sbagli!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.