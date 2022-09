Un problema dietro l’altro, Settembre sarà duro per questi segni

Gli astri mettono in guardia due segni zodiacali. Settembre sarà particolarmente difficile per loro, farebbero meglio a prepararsi al peggio.

settembre è appena iniziato e secondo le previsioni delle stelle questo mese porterà qualche vantaggio e qualche svantaggio ai diversi segni zodiacali.

Alcuni segni beneficeranno degli influssi positivi della luna piena in Pesci dal 10 Settembre in poi, mentre altri dovranno fronteggiare gli effetti negativi del transito del Sole nella Vergine dal 23 Agosto al 22 Settembre. I due segni della classifica di oggi sentiranno di far fatica a fronteggiare alcuni problemi legati alla loro quotidianità.

Ecco i due segni dello Zodiaco che vivranno molti problemi a settembre

Il transito del Sole in Vergine, che è un segno di terra, spingerà tutti i segni zodiacali in linea generale, a mettersi in discussione, analizzare, pianificare e valutare cosa fare per finalizzare i progetti dell’anno che sono ancora incompiuti. La Vergine è un segno meticoloso, è molto ben organizzata, il sole diffonde energia, la combinazione tra Sole e Vergine ha l’effetto di sviluppare le capacità di discernimento nei segni zodiacali ma non sarà favorevole proprio per tutti.

Il transito del Sole in Vergine porterà alcune difficoltà a 2 segni dello Zodiaco che si sentiranno particolarmente autocritici e sensibili al giudizio degli altri. Sentiranno di non riuscire a controllare le cose come vorrebbero e allo stesso tempo non riusciranno a lasciarsi andare come vorrebbero. Questa frustrazione li renderà irascibili perché vivranno nella condizione di non essere in grado di godersi la vita in questo mese di Settembre.

I due segni colpiti negativamente dal transito del sole in Vergine sono:

Il Pesci

I nativi del Pesci sono molto sensibili e solitamente viaggiano in una dimensione parallela governata da sogni e fantasie. Settembre non si prospetta essere particolarmente favorevole per questo segno. Vergine e Pesci sono segni opposti nello zodiaco. Mentre il Pesci è un segno di acqua ed è perennemente in preda alle sue emozioni, la Vergine è un segno molto stabile e metodico. La Vergine spingerà il Pesci ad abbandonare la sua dimensione fantastica e a tornare con i piedi per terra. Il Pesci tende sempre a rifugiarsi nel suo mondo fantastico per cui troverà molto fastidioso questo impulso di restare vincolato alla realtà. Questo è il motivo per il quale il mese di Settembre sarà per il segno dei Pesci particolarmente complicato. Quando si hanno dei blocchi emotivi si fa fatica a vivere serenamente la propria quotidianità. Le stelle ricordano al Pesci che si tratta di una situazione transitoria e momentanea e che presto tutto si risolverà da sé. Niente panico.

La Bilancia

Anche il nativo della Bilancia sentirà gli effetti devastanti del Sole che transita nel segno della Vergine. La Bilancia è un segno che ricerca costantemente un equilibrio e ha sempre bisogno di serenità e tranquillità. A Settembre questo segno sentirà di dover abbandonare questo stato di tranquillità per fronteggiare diversi episodi depressivi legati al concatenarsi delle difficoltà sia a livello professionale che personale. La Bilancia potrebbe dover contrastare problemi a livello finanziario che lo spingono a desiderare di cambiare lavoro e quindi mettere tutto in discussione. Il Sole in Vergine lo renderà quindi di pessimo umore e questo avrà delle ripercussioni nella sua vita privata. La sua incapacità di vedere chiaramente cosa lo aspetta in un prossimo futuro lo spinge ad isolarsi in coppia piuttosto che ad aprirsi e comunicare con il partner.