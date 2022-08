Fai estrema attenzione ai segni zodiacali che fanno i finti tonti: ecco perché

I segni zodiacali che fanno i finti tonti sono persone che potrebbero assolutamente crearti dei problemi: ecco perché e chi sono!

Quante volte ti è capitato di avere a che fare con persone che facevano di tutto per farti credere… che fossero proprio tonte?

I segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi sono persone che proprio non possono fare a meno di comportarsi come se fossero ignoranti di tutto e tutti.

Peccato, però, che non siano così ingenui come vogliono farti credere.

I segni zodiacali finto tonti: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Quando succede, di certo, non è molto divertente.

Parliamo di quando incontri uno dei segni zodiacali finto tonti che fanno letteralmente di tutto per metterti in difficoltà.

Come fanno?

Semplicemente fingono di non capire qualcosa e ti mettono veramente a disagio.

Con i loro modi possono fare di tutto: prenderti in giro, mancarti di rispetto, rovinare relazioni.

Meglio conoscere quali sono i segni zodiacali più finto tonti di tutto l’oroscopo… e tenere gli occhi aperti intorno a loro!

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone che amano fare i finto tonti.

Il motivo è semplice: anche se ai Toro piace sempre far sapere agli altri che sono “sul pezzo” e che sanno sempre di che cosa si parli, ai Toro non piace essere presi in contropiede.

Quando fanno qualcosa che non dovrebbero fare, quindi, i Toro preferiscono fingere di non capirci proprio niente quando, in realtà, sanno sempre come si comportano e perché!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone strane. Da un lato, infatti, sono acute e sempre pronte a fare quello che è meglio per loro e dall’altro non hanno paura di sembrare assolutamente sciocche nonostante per loro sia molto importante fare bella figura.

(C’è un motivo se i Capricorno sono nella classifica dei segni zodiacali che amano ostentare).

Insomma, fidatevi di noi: quando un Capricorno si comporta proprio come se non sapesse che cosa succede, in realtà lo sa benissimo.

Sta solo cercando di fare finta di niente in modo da non doversi assumere la responsabilità di una discussione. Non c’è niente da fare con i Capricorno: sono proprio fatti così!

Leone: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone vi meritate un terzo posto nella classifica dei segni zodiacali più finto tonti di tutto l’oroscopo perché adorate fare finta di non avere nessun tipo di responsabilità o dovere.

Per questo i Leone si comportano generalmente come se fossero dei veri e propri finti tonti nella maggior parte dei casi.

Nessuno può chiedergli niente o di fare qualcosa: i Leone rifiutano qualsiasi tipo di incarico che non sia qualcosa che loro conoscono a menadito e che vogliono fare per qualche motivo sconosciuto agli altri. In amore, poi, i Leone sono praticamente in grado di foderarsi gli occhi di prosciutto ed andare avanti anche nelle situazioni più terribili. Il motivo? Sono dei veri e propri finti tonti!

Gemelli: secondo posto

Non c’è nessuno (o quasi) in grado di fare il finto tonto come fanno i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli, inutile fare quella faccia: lo sappiamo che siete in grado di convincere tutti ma stelle e pianeti non si fanno mica ingannare!

I Gemelli, infatti, sono persone che tendono a puntare sulla propria fragilità e sulla tenerezza che suscitano negli altri per giustificare le azioni più becere.

Sono sempre dietro ad un proprio obiettivo personale, che perseguono a fondo passando sopra i sentimenti di tutti. Peccato, però, che nel comportarsi estremamente male i Gemelli tendano anche a rifiutare qualsiasi tipo di responsabilità, facendo finta di essere dei bei tonti. Fidatevi di noi: non lo sono!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più finto tonti di tutto l’oroscopo

Cari Ariete, sapevate benissimo che il primo posto della classifica di oggi sarebbe toccato a voi.

Non fate i finto tonti… per l’appunto!

Gli Ariete sono persone che tendono a far credere agli altri di cascare sempre dalle nuvole. Nella realtà, però, hanno un’agenda ben precisa e sanno sempre quello che fanno, come lo fanno e perché lo fanno.

Avete presente quei segni zodiacali che si perdono sempre anche in un bicchier d’acqua? Bene, non contate gli Ariete tra di loro!

Gli Ariete sanno benissimo sempre quando stanno facendo qualcosa di sbagliato ma si impegnano tantissimo per fare finta che non sia così. Insomma, sono persone assolutamente in grado di fare le finto tonte, per far stare sempre gli altri in difetto!

