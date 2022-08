Test degli obiettivi di coppia: avete gli stessi oppure no?

By

Oggi abbiamo deciso di proporti un test degli obiettivi di coppia. Hai quattro opzioni tra cui scegliere: chissà se sceglierete lo stesso!

Lo sappiamo tutti: l’amore non è quella favola senza troppi problemi che ci raccontano i film e i libri!

Amarsi vuol dire anche lavorare duramente per il proprio futuro insieme, darsi da fare ogni giorno e, generalmente, faticare molto.

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità e di coppia che può veramente dirci qualche cosa in più sulla tua coppia. Che ne dici, vale la pena provarlo?

Test degli obiettivi di coppia: i vostri sono uguali?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test per capire quali sono i vostri obiettivi come coppia.

Dietro ogni traguardo, infatti, c’è anche una certa considerazione che si ha di sé, della coppia e del proprio futuro.

Stare insieme a qualcuno, infatti, è assolutamente un lavoro a tempo pieno ma anche un modo per mergere le proprie identità personali.

Tu non smetti di certo di essere te stessa perché stai con il tuo partner e altrettanto succede a lui!

Avere, però, degli obiettivi comuni è fondamentale quando si è in coppia.

Per questo ti chiediamo di scegliere il tuo tra i quattro qui sopra; ci dirà che cosa vuoi veramente dalla vita e potrai scoprire altrettanto del tuo compagno in base alla sua risposta!

un animale domestico : forse non pensate di essere pronti per il grande passo ed entrambi, inconsciamente, avete come obbiettivo quello di “provare”.

Ehi, niente di male in questo!

Se hai scelto l’animale domestico vuol dire che stai testando il terreno anche se non te ne rendi ancora conto per bene.

Sei una persona che vede un futuro anche se ancora in maniera nebbiosa e poco certa. Però hai le tue idee e le porti avanti insieme al tuo partner. Dovete solo prendere coscienza del fatto che volete entrambi la stessa cosa!

Un periodo di prova è esattamente quello che volete e quello che cercate; ce la potete fare!

L’idea è quella di avere un luogo dove potete essere veramente voi stessi e potete, da lì, trovare i vostri veri obiettivi.

Siete entrambi persone che hanno bisogno di riappropriarsi del proprio spazio e di allontanarsi da chi mette bocca nella vostra relazione.

Siamo sicuri, infatti, che c’è più di qualcuno che ha a che ridire sul vostro rapporto… non è vero?

Sei una persona che ha una gran voglia di futuro e si vede dalla scelta che hai fatto nel test degli obiettivi di coppia.

Sei entusiasta per un domani nel quale tu ed il tuo partner possiate davvero fare squadra e sei pronta per fare un passo importante.

L’idea è quella di rimanere legati per sempre, poco importa se romanticamente o no: il genitore del proprio figlio rimarrà comunque nelle nostre vite, anche se il rapporto sentimentale finisce!

Possiamo veramente dire che voi guardate in lungo e che, problemi personali a parte, avete fatto una scelta lungimirante. Insomma: i vostri obiettivi sono ben chiari. Buon per voi!

Non preoccuparti, però: nel test degli obiettivi di coppia questo non vuole assolutamente che siete due persone lontanissime!

Se il tuo partner sceglie lo stesso elemento, infatti, probabilmente siete pronti per nuove avventure insieme e non pensate alla stessa maniera di tutti gli altri. Ma anche se solo uno di voi due sceglie di vivere all’avventura non è un problema.

Quello che volete è esperienza del mondo; siete in grado di riconoscere che rinchiudervi nello stesso orizzonte non è il caso e che, per ora, creerebbe solo problemi.

La vostra è una scelta di maturità! Certo, poi ci dovrai dire tu la verità: si tratta di questo oppure semplicemente del desiderio di scappare da tutto, anche dal tuo partner?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.